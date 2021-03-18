世卫组织新冠病毒起源报告内部草案提前曝光

（德国之声中文网）根据美联社提前获悉的一份内部草案，即将发布的世卫组织和中国联合研究报告称，新冠病毒通过第三方动物从蝙蝠传染给人类的可能性最大，而实验室泄露的可能性 "极小"。

研究结果基本符合预期，并留下了许多未能解答的疑问。但是报告对这个结论进行了详细的论证。研究人员建议对其他方面都要做进一步研究，但是实验室泄漏假说排除在外。

该报告的发布一再推迟，让人怀疑中方是否试图干预结论，以避免遭到最初防疫失职的谴责。世界卫生组织的一位官员上周表示，他预计该报告将在 "未来几天内 "准备好发布。

本周一（3月29日），美联社从世卫组织成员国驻日内瓦的一名外交官那里得到了这份内部报告草案，该草案似乎接近最终发布版本。目前还不清楚该草案在发布前是否还可能被修改。这名外交官未获发布授权，因此不愿透露身份。

研究人员列出了新冠病毒（SARS-CoV-2）传播的四种情况，按照其可能性大小排序。排在首位的是通过第三方动物传播，研究人员认为这最有可能发生。他们评价了从蝙蝠直接传播给人类的可能性，并表示通过 "冷冻食品链 "传播是可能的，但可能性很小。

如今发现的最接近新冠病毒（SARS-CoV-2）的种属为蝙蝠携带的冠状病毒。然而，报告称，"这些蝙蝠病毒与新冠病毒之间的进化距离估计为几十年，这表明中间还有一个环节"。

报告称，研究者在袋鼠身上发现了高度相似的病毒。报告还说，水貂和猫对冠状病毒很敏感，这表明它们也可能是携带者。

这份报告主要是基于世卫组织一个国际专家小组1月中旬至2月中旬对中国武汉的考察。武汉是这次全球新冠疫情的首先爆发地点。

该考察小组的领队、世卫组织专家恩巴雷克（Peter Ben Embarek）上周五表示，该报告已经定稿，正在进行事实核查和翻译。他说，"我预计整个过程在未来几天内完成，随后我们将公开发布。"

武汉：新冠疫情爆发一年后 人挤人 今年首季，武汉整整11个星期与外界隔离。这个华中大都市是全球第一个新冠疫情爆发点。至5月中旬，中国官方报告的总共8万多感染病例中，武汉就占了5万例。近一年后，街道市场上又呈现一片热闹景象。

武汉：新冠疫情爆发一年后 可以邀舞吗？ 封城期间，居民们甚至不能走出住家。现在，生活乐趣重返武汉，一对对舞伴又在公园相聚。路透社报道说，数月来，该市未出现本地新增传染病例。

武汉：新冠疫情爆发一年后 疫情原发地？ 肉、鱼、蔬菜，但也有野生动物——这是武汉的这个大市场提供的货品。在发生了多起原因不明的肺炎病例后，2020年1月1日，该市场被关闭。相关患者均与该市场有过接触。但是，此地对新冠疫情的爆发到底起了何种作用，尚未彻底澄清。

武汉：新冠疫情爆发一年后 店主：生存下去 现年38岁的餐馆主人赖云（音译）每天去海鲜市场，选择新鲜食材。他告知，他总是先送孩子去学校，然后吃早饭，去市场。他开的是一家日本料理，6月份起重新开张。不过，有些配料价格是原来的5倍。他说，来年的目标是，能生存下去。

武汉：新冠疫情爆发一年后 眼镜的世界 武汉的这家海鲜市场未完全封闭。地面一层的所有商店关门大吉，上面一层还开着。不过，那里只卖眼镜和光学仪器等商品。一名不愿透露姓名的女售货员说，“或许，一些人会有不太踏实的感觉，不过现在，这里只是一座空荡荡的建筑。”

武汉：新冠疫情爆发一年后 吃的时候当心！ 在武汉，生鲜食品早就在其它地方卖啦。尽管这些女售货员都戴口罩和手套，这里的卫生状况依然糟糕。肮脏和腐烂货物也一再成为与这个被关闭市场有关的话题。

武汉：新冠疫情爆发一年后 小丑才不戴口罩 在街上，大多数人都戴口罩。29岁的英语教师阎（音译）对德国之声说，在一些地方重新出现新冠染疫病例后，武汉市民又变得小心了，“工作时，我们又戴口罩了。很多人又开始囤积口罩、消毒液或其它保护装备了。” 作者: Uta Steinwehr (联合作者：William Yang, Goran Cutanoski 图片)



新冠疫情是否始于2019年12月最早出现群发病例的武汉一家海鲜市场，这份报告草案中没有定论。报告说，"关于华南海鲜市场在疫情起源中的作用，或者说感染是如何传入市场的，目前还不能得出确定的结论。"

随着疫情在全球范围内的蔓延，中国称在进口冷冻食品包装上发现了病毒样本。有的案例还追踪到它们引发的局部疫情。

报告称，众所周知，冷冻食品链可能促成病毒远距离传播，但对其是否能引发疫情表示怀疑。报告称，与通过人与人之间的呼吸道感染相比，冷冻食品链风险较低。大多数专家也同意这一观点。

张平/ 洪沙 （美联社）

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