世卫组织：新冠病毒大流行结束“在望”

(德国之声中文网) 在日内瓦举行的新闻发布会上，这位世卫组织总干事表示，世界从未处于比现在更到的遏止COVID-19传播的更好位置。他称："我们尚未达到目标，但终点已经接近。" 他把相关努力比作接近终点的马拉松选手的努力，强调现在是关键时刻，"是更努力奔跑，确保冲过终点线，收获我们努力工作的所有回报的时候了。"

这个联合国卫生机构在其关于2019冠状病毒病的每周报告中说，过去一周，全球范围死亡人数下降了22%，为11000人；新染疫310万人，降28%；世界各个地区延续了数星期的下降趋势继续。

世卫组织同时指出，因不少国家放松了检测和监测，意味着可能有很多病例未进入统计数字。该组织发布了一系列政策要点，敦促各国政府在预计冬季COVID-19病毒激增之前加强防疫努力，警告不能让可能的新变种使迄今取得的进展化为乌有。

总干事谭德塞强调说："如果现在不抓住这个机会，我们就将面临更多变种、更多死亡、更多破坏和更多不确定性的风险。"

根据世卫组织提供的数字，奥密克戎亚种BA.5继续在全球占主导地位，在与世界最大的公共数据库共享的病毒样本中约占90%。

最近几周，欧洲、美国和其它地方的监管机构已分别批准使用既针对原始冠状病毒也针对包括BA.5在内的后期变种的改进型疫苗。

世卫组织COVID-19技术负责人范·克尔克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，预计仍会出现新一波染疫潮，但希望不会导致大量死亡。

过度防疫在中国导致“新型饥荒”

此间，中国国内仍严格实施"清零"政策。该国西北边陲新疆地区一城市居民抱怨说，已被禁足逾40天，正经历饥饿、强制隔离、药品和日用品供应匮乏。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



上周，古尔邦节期间的数百个帖子引起中国社交媒体用户的关注，当地住民网上分享了他们空荡荡的冰箱、发烧的孩子、人们从窗户里喊叫的视频。

本周一，当地警方宣布逮捕了6人，罪名是 "散布封城谣言"，其中有关于一孩子死亡、有人自杀的帖子。警方称，这些帖子 "煽动闹事"、"破坏社会秩序"。

从政府机构泄露出来的指令显示，工作人员被要求避免传播负面信息，而要输送 "正能量"。其中一项指令，要求官媒拍摄已结束封锁的社区，提供 "微笑的老人 "和 "玩耍的儿童"的画面。

数周来，从华南的海南省三亚到西南成都及北方港口城市大连，北京授意多地实施大规模检测和封锁。

（美联社）

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