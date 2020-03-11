世卫组织：新冠疫情已成“全球性大流行”

（德国之声中文网）新冠肺炎疫情蔓延全球，世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三在瑞士日内瓦（3月11日）正式将其定性上调为“全球性大流行” （Pandemic）。

谭德塞同时批评称，“我们已经明确而响亮地敲响了警钟”，但世界各国在抵御疫情方面依然缺乏行动。

谭德塞曾在2月24日表示，新冠疫情还不符合“全球性大流行”的定义。理由是当时世界各国还没有出现失控的、大规模的死亡病例。

而根据世卫组织最新数据，新冠病毒（Sars-CoV-2）目前已经在全球115个国家扩散，造成将近4300人死亡。谭德塞表示，“我们预计，今后数天和数周内，相关数字还会继续上升”。在过去两周内，中国以外的确诊病例数翻了13倍，波及国家数量翻了三倍。

世界卫生组织总干事谭德塞

现年55岁的这位世卫组织领导人强调称：“所有国家都仍有机会改变这一全球性大流行的走向……寻找到每一个病例，并加以隔离，测试和救治，追踪每一条线索。”

“我们现在将局势定性为全球性大流行，但是世卫组织对于这一病毒威胁的判断并未改变”，谭德塞强调。“世卫组织的行动，以及各国应该采取的行动也不会有所改变。”

“流行”和“大流行”的区别

对于何时可以将疫情称为“全球性大流行”，世卫组织并没有明确的规定。一般认为，一旦一种疾病进入失控状态，出现跨洲际传播，便可被称为“全球性大流行”。

上一次被如此定性的疫情为2009年的H1N1流感大流行。

虽然名称听上去让人不寒而栗，但“流行”（Epidemic）“全球性大流行”的定性并不说明一个疾病尤其危险或致死率特别高，而是表示，疫情是否能够得到成功遏制取决于各国卫生体系的密切合作。

