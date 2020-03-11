 世卫组织：新冠疫情已成“全球性大流行” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.03.2020

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时政风云

世卫组织：新冠疫情已成“全球性大流行”

根据世卫组织数据，新冠病毒已经在全球115个国家扩散。有鉴于此，该组织正式将新冠肺炎疫情定性为“全球性大流行” 。

Slovakai Bratislava | Desinfizierung eines Busses wegen Coronavirus (Getty Images/AFPV. Simicek)

（德国之声中文网）新冠肺炎疫情蔓延全球，世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三在瑞士日内瓦（3月11日）正式将其定性上调为“全球性大流行” （Pandemic）。

谭德塞同时批评称，“我们已经明确而响亮地敲响了警钟”，但世界各国在抵御疫情方面依然缺乏行动。

谭德塞曾在2月24日表示，新冠疫情还不符合“全球性大流行”的定义。理由是当时世界各国还没有出现失控的、大规模的死亡病例。
而根据世卫组织最新数据，新冠病毒（Sars-CoV-2）目前已经在全球115个国家扩散，造成将近4300人死亡。谭德塞表示，“我们预计，今后数天和数周内，相关数字还会继续上升”。在过去两周内，中国以外的确诊病例数翻了13倍，波及国家数量翻了三倍。

Schweiz Genf | WHO | Coronavirus | Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor (picture-alliance/Photoshot)

世界卫生组织总干事谭德塞

现年55岁的这位世卫组织领导人强调称：“所有国家都仍有机会改变这一全球性大流行的走向……寻找到每一个病例，并加以隔离，测试和救治，追踪每一条线索。”

“我们现在将局势定性为全球性大流行，但是世卫组织对于这一病毒威胁的判断并未改变”，谭德塞强调。“世卫组织的行动，以及各国应该采取的行动也不会有所改变。”

“流行”和“大流行”的区别

对于何时可以将疫情称为“全球性大流行”，世卫组织并没有明确的规定。一般认为，一旦一种疾病进入失控状态，出现跨洲际传播，便可被称为“全球性大流行”。

上一次被如此定性的疫情为2009年的H1N1流感大流行。

虽然名称听上去让人不寒而栗，但“流行”（Epidemic）“全球性大流行”的定性并不说明一个疾病尤其危险或致死率特别高，而是表示，疫情是否能够得到成功遏制取决于各国卫生体系的密切合作。
 

  • Empty shelves in a German supermarket

    新冠病毒如何影响德国人的生活?

    食品捐赠减少

    恐慌性购买不仅扫光了超市的货架, 也影响了公益性的食品捐赠。德国食品捐助慈善组织“餐桌”（die Tafel）负责人约臣·布鲁尔 (Jochen Brühl) 指出, 由于疫情爆发以来德国人抢购罐头以及其它不易腐坏的食品, 所以商店能捐给有需要的人士的物资变少了。在德国至少有150万人受惠於“餐桌”以及其他形式的慈善捐赠。

  • A fan dressed as a ghost sits alone in a stadium

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    没有观众的德甲?

    德国卫生部长施潘（Jens Spahn）建议取消所有一千人以上的大型活动。德国足协表示, 准备谘询足球俱乐部, 是否可以在没有观众的情况下继续比赛; 更称健康才是“首位”。球迷已不得到埸观看周三由科隆对阵门兴格拉德巴赫的德甲赛事。

  • A sign blocking the entrance to the Leipzig Book Fair, saying No entrance

    新冠病毒如何影响德国人的生活?

    文化活动被取消

    文化交流受创, 大型展会和交易会因疫情爆发要取消或延後。受影响的包括莱比锡书展和欧洲规模最大的音乐界展会-法兰克福音乐展。俱乐部活动和画展都要推迟, 而德国电影和电视界的金摄影机年度颁奖典礼则延至11月。

  • An empty classroom

    新冠病毒如何影响德国人的生活?

    大多数学校仍如常上课

    不像意大利, 德国的大部分学校仍然在上课, 当然发现有疫情或直接感染威胁的一些学校暂时停课。德国教师协会估计全国约有100间学校以及日托中心受到影响。巴登-符腾堡州的教育部长称该州正在评估推迟举行中学毕业考试的可能性。

  • A man sits inside an empty Chinese restaurant in central Milan

    新冠病毒如何影响德国人的生活?

    亚裔社区受殃及

    源自中国的病毒加深了海外对亚裔人士的排斥情绪。不单是中餐馆, 亚洲餐厅和商店都表示生意大受影响。而具亚洲人外表特徵的人也会受到歧视。最近在莱比锡举行的一场德甲赛事中, 就有一群日本球迷被驱赶离埸。

  • A Lufthansa Airbus 320-200 parks at Düsseldorf airport, behind a bright red light

    新冠病毒如何影响德国人的生活?

    航班取消

    因疫情爆发，德国汉莎航空已减少一半的航班数量, 至3月底, 总计150架飞机停飞, 并取消了约7100趟航班。汉莎表示, 计划削减今夏的班次。原因是, 人们减少出差, 更多人在家办公, 以及大家避免不必要的旅行。

  • A worker completes an electric car body at the assembly line at the plant of the German manufacturer Volkswagen AG (VW) in Zwickau, eastern Germany

    新冠病毒如何影响德国人的生活?

    汽车产量下降

    自一月份, 中国的汽车生产线已经关闭, 德国汽车巨头-大众汽车和戴姆勒等都表示, 新冠疫情对销售和生产都造成了打击。许多汽车制造商从中国采购电动汽车零件, 因此德国工厂的生产也被迫停摆。德国计划向公司补偿因疫情而造成的损失。

  • People visit the dome of the Reichstag building in Berlin

    新冠病毒如何影响德国人的生活?

    稀少的游客

    德国酒店与餐饮业工会主席吉多·佐利克（Guido Zöllick）称疫情 ''对德国旅游业的影响是严重的''。在最近的一份调查中, 有76.1%的协会成员称预订量急剧下降, 收入下降。在柏林, 德国议会大厦宣布禁止游客参观其玻璃圆顶, 直至另行通知。

  • Border authorities check the temperature of a traveler in the Czech Republic

    新冠病毒如何影响德国人的生活?

    边境检查

    德国是继意大利丶法国之後欧洲感染确诊人数最多的国家。为阻止病毒继续扩散, 波兰和捷克都在与德接壤的边境设立检查站, 监测穿梭两国通勤者的体温。波兰计划将管制范围扩大至铁路和港口过境点。

    作者: Martin Kuebler


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