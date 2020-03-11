世卫组织：新冠疫情已成“全球性大流行”

根据世卫组织数据，新冠病毒已经在全球115个国家扩散。有鉴于此，该组织正式将新冠肺炎疫情定性为“全球性大流行” 。
（德国之声中文网）新冠肺炎疫情蔓延全球，世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三在瑞士日内瓦（3月11日）正式将其定性上调为“全球性大流行” （Pandemic）。
谭德塞同时批评称，“我们已经明确而响亮地敲响了警钟”，但世界各国在抵御疫情方面依然缺乏行动。
谭德塞曾在2月24日表示，新冠疫情还不符合“全球性大流行”的定义。理由是当时世界各国还没有出现失控的、大规模的死亡病例。
而根据世卫组织最新数据，新冠病毒（Sars-CoV-2）目前已经在全球115个国家扩散，造成将近4300人死亡。谭德塞表示，“我们预计，今后数天和数周内，相关数字还会继续上升”。在过去两周内，中国以外的确诊病例数翻了13倍，波及国家数量翻了三倍。
现年55岁的这位世卫组织领导人强调称：“所有国家都仍有机会改变这一全球性大流行的走向……寻找到每一个病例，并加以隔离，测试和救治，追踪每一条线索。”
“我们现在将局势定性为全球性大流行，但是世卫组织对于这一病毒威胁的判断并未改变”，谭德塞强调。“世卫组织的行动，以及各国应该采取的行动也不会有所改变。”
“流行”和“大流行”的区别
对于何时可以将疫情称为“全球性大流行”，世卫组织并没有明确的规定。一般认为，一旦一种疾病进入失控状态，出现跨洲际传播，便可被称为“全球性大流行”。
上一次被如此定性的疫情为2009年的H1N1流感大流行。
虽然名称听上去让人不寒而栗，但“流行”（Epidemic）“全球性大流行”的定性并不说明一个疾病尤其危险或致死率特别高，而是表示，疫情是否能够得到成功遏制取决于各国卫生体系的密切合作。
世卫组织表示新冠疫情已接近全球大流行的程度，并再次称赞中国的防疫成效。与此同时，中国公布的最新数字再创新低，而意大利因疫情难以得到控制，被迫将封城的计划扩大至全国。 (10.03.2020)
世卫组织（WHO）表示新冠疫情还未达到"大流行"的标准，WHO为何做出这样的决定？如果疫情达到这个标准又意味着什么？独立公共卫生专家John Campbell接受德国之声采访时对此进行了分析，这位专家还指出，各国政府已开始准备应对疫情，只是比民众希望的要稍微晚了一点。 (25.02.2020)
新冠病毒已经扩及意大利、韩国、伊朗等30个国家，且都有逐渐传播开来的迹象。“中招”的也包括伊朗卫生部副部长。但是世界卫生组织在周一表示，疫情还未达到所谓“大流行”的标准。世卫考察小组也提出了最新的发现。 (25.02.2020)