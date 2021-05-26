世卫组织：新冠溯源工作“被政治毒化”

（德国之声中文网）世界卫生组织（WHO）紧急事务首席专家瑞安（Michael Ryan）在新闻会上强调，"我们要求将科学与政治分开，让我们在适当的、积极的氛围中继续寻找我们需要的答案。

他说："整个（溯源）过程受到了政治因素的毒化"。

世卫组织武汉报告受质疑

近期来，世卫组织遭受越来越大压力，被要求重新对COVID-19新冠起因作更深入调查。

今年年初，一个世卫组织领衔的专家组在中国武汉及其周边地区作了为期四周的调查。3月，这个联合国健康机构报告说，该病毒有可能是经由中间宿主从蝙蝠传播给人类的，而"因实验室事故导致传染被认为极不可能"。

但众多政界、科学家人士认为世卫组织的调查结果没有说服力。

本周三，拜登总统命令美国情报部门参与调查首次在中国出现的COVID-19新冠病毒是源于动物还是实验室事故。

此前，美媒报道称，根据美方一情报报告，2019年11月，3名武汉病毒所研究人员曾患类似流感而送医治疗。目前尚不清楚，病因是否就是COVID-19新冠。这一报道给迄今在全球造成约350万人死亡的病毒起源争论平添了一把火。

（法新社，路透社）

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