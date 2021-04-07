世卫组织：新冠大流行瘟疫远未结束

（德国之声中文网）在新冠大流行瘟疫的第二年，尽管许多国家开展了疫苗接种运动，但世界卫生组织认为，卫生危机远未克服。该组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日内瓦警告说："这个大流行瘟疫还远未消失"，但通过得到验证的有效措施，可以被控制。他指出，"我们也希望，社会、市场、旅行和贸易重新开放。但目前，在许多国家，重症监护室人满为患，很多人死亡，——而这是完全可以避免的。"

曲线指数级上升

这位世卫组织负责人严词抨击穷国和富国之间在疫苗接种方面存在巨大差距。他强调，迄今，全球共施打7亿多疫苗，其中约87%是在富裕国家，而在贫穷国家施打的疫苗只占0.2%。

世卫组织警告说，包括上周在内，全球范围新染疫及死亡人数连续第七周大幅上升。该组织专家范·克尔克霍夫（Maria Van Kerkhove）说："大流行瘟疫曲线正指数级上升长"，上周报告440万例新感染病例，而一年前的这个时候是50万例。

凝炼／李鱼（德新社，法新社）

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