世卫组织：新冠仍是全球公共卫生紧急事件

（德国之声中文网）世界卫生组织周一（1月30日）表示，新冠病毒仍然是应获得国际关注的公共卫生紧急事件。这是世卫组织对传染病的最高警戒级别。

该组织在一份声明中称，该大流行病可能处于一个 "过渡点"，继续需要谨慎管理，以 "减少潜在的负面后果"。

2020年1月30日，世卫组织宣布新冠疾病为全球公共卫生紧急事件。大流行至今的三年间，全球有超过680万人因感染新冠病毒而死亡。疫情波及世界所有国家和地区。

随着疫苗的出现和治疗方法的改进，大流行的情况发生了很大的变化。去年12月14日，世卫组织总干事谭德赛曾表示，"在明年的某个时候，我们希望能够宣布新冠疫情不再是国际关注的公共卫生紧急事件。"

但也在去年12月，世卫组织专家委员会的顾问曾对路透社表示，鉴于中国在解除防疫措施后出现感染高潮，宣布全球紧急情况结束的时机尚未到来。

世卫组织紧急委员会日前在经过讨论后，得出了保留这一归类的决定。谭德赛在周一表示，希望今年疫情"过渡到一个新阶段，我们可以把新冠住院和死亡人数减少到尽可能低的水平"。

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中国疾控：已近尾声

中国国家疾控中心在最新的疫情周报中称，本轮疫情在2022年12月下旬达到高峰，其后不断下降，各省走势基本相近，城乡也基本同步，门（急）诊人数、在院重症人数、在院死亡人数均呈现下降趋势，至1月下旬全国整体疫情已降低至较低水平，医疗救治压力进一步缓解。 报告称春节假期，疫情未出现明显反弹，监测结果表明，此轮疫情流行株为BF.7和BA.5.2，未发现新的变异株。"我国本轮疫情已近尾声。"

中国旅客入境多国仍需检测

中国去年12月出现新冠感染"海啸"，但同时又放松了出入境管制后，许多国家开始采取措施，要求来自中国的旅客入境前进行新冠检测。

今年1月5日以来，美国要求来自中国的旅客（2岁以上）在离开中国登机前持有48小时核酸检测阴性证明，或者在过去90天中感染新冠并康复的证明。这一规定也适用于来自香港和澳门的旅行者。美国疾控中心还建议国民谨慎前往中国大陆和港澳。

欧盟建议各成员国要求中国旅客在登机前提供新冠检测阴性证明，还建议各国在旅客入境时进行抽查并对来自中国的航班污水进行病毒检测。但这仅是不具有约束性的建议。部分成员国采纳这一建议，包括德国、法国、捷克、希腊、塞浦路斯、荷兰、葡萄牙。意大利对中国游客在入境时进行强制检测。西班牙则要求来自中国的旅行者持有阴性检测结果或新冠疫苗全程接种证明。

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英国、澳大利亚、加拿大、以色列、卡塔尔要求来自中国的旅客持有登机前48小时内新冠检测阴性证明。

日本要求来自中国的直飞航班旅客出示72小时新冠检测阴性证明，这些旅客以及赴日前7天内到过中国的旅客入境后要接受强制检测，检出阳性者将被要求隔离7天。此外日本还减少了来自中国的航班。

韩国要求所有从中国大陆、香港和澳门的入境人员提供48小时内的阴性证明，落地后还要接受测试。此外，中国旅客赴韩短期签证暂停签发措施延长到2月底。

印度要求来自中国大陆、香港、日本、韩国、新加坡和美国的旅客提供新冠检测阴性报告。此外，检测结果为阳性或有相关症状的旅客将被隔离。

台湾要求所有来自中国的旅客在抵达时进行核酸检测，呈阳性者必须居家隔离。

摩洛哥采取了最严格的措施：自今年1月3日起禁止所有来自中国的旅行者入境，无论其国籍。

（路透社、法新社）

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