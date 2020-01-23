世卫组织推迟界定疫情  武汉黄冈开始交通管制 

（德国之声中文网）世界卫生组织周三召开紧急会议讨论武汉肺炎事件后召开记者会，将于周四（1月23日）再次举行会议，并再行确定是否武汉事件界为“国际关注的突发公共卫生事件”。该机构官网上的声明指出，中国在这次会议上详细、深入地介绍了情况。委员会进行了很好的讨论，但显然我们还需要获得更多信息才能采取行动。 对于决定是否宣布国际关注的突发公共卫生事件，世卫组织极为慎重。只有在适当考虑所有证据的情况下，才会作出决定。

“国际关注的突发公共卫生事件”这种罕见的名称仅用于最严重的流行病。牛津大学传染病专家霍恩比(Peter Horby)指出，被列为“国际关注的突发公共卫生事件”的疫情有三个标准：是一次不同寻常的疫情、有跨国传播的风险、需要采取协调一致的国际性应对措施。霍恩比说：“在我看来，这三个标准都已经达到了。”

美国总统特朗普对美国预防疫情措施做出回应道：“我们有一个计划，问题会得到妥善处理。他说，美国和中国都会“安然无恙”。

美国疾病管制和预防中心（CDC）昨日(1月22日)表示，一名最近前往中国的美国居民被诊断出感染新型冠状病毒。

中国官媒央视新闻报道，截至1月22日24时，中国国家卫健委收到国内25个省（区、市）累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例571例，其中重症95例，死亡17例。

武汉肺炎: 小小病毒如何拉响全球防疫警报 武汉爆发不明肺炎 2019年12月底，微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告，内容首次提到「不明原因肺炎」。 另有一张文件照片显示，该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论，众人皆担忧SARS疫情重演。

武汉肺炎: 小小病毒如何拉响全球防疫警报 海鲜市场成焦点 12月底湖北武汉市出现的27宗不明原因肺炎，被指均与「华南海鲜市场」有关。 武汉市卫生主管单位在1月1日发出通报，决定对该市场实行休市整治并消毒，通知商户配合。 一些报导指出，华南海鲜市场不仅贩卖海鲜，还有些贩卖野味的店铺。 曾有人自称在海鲜市场看过家禽、狗、羊或是不知名的动物被关在笼中或是宰杀。

武汉肺炎: 小小病毒如何拉响全球防疫警报 传播「谣言」者被查处 武汉市公安局官方微博在1月1日发布消息称，关于武汉市肺炎疫情的情况，有8名网民在未经核实的情况下散布谣言，「造成社会不良影响」，已被依法查处。

武汉肺炎: 小小病毒如何拉响全球防疫警报 初步判定为冠状病毒 1月9日，武汉评估专家组表示，武汉不明原因肺炎已经排除了非典型肺炎（SARS）和中东呼吸综合症（MERS）的可能性。 专家初步判定该病毒为前所未见的新型冠状病毒，对于其深入了解还需要进一步研究。

武汉肺炎: 小小病毒如何拉响全球防疫警报 首个死亡案例 1月11日，「武汉肺炎」出现首个死亡案例。 据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。

武汉肺炎: 小小病毒如何拉响全球防疫警报 世界卫生组织命名 1月13日，世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为「2019新型冠状病毒」(2019-nCoV)。适逢春节将至，许多人准备搭乘大众运输返乡过年，这也更有可能加速疫情的扩散。

武汉肺炎: 小小病毒如何拉响全球防疫警报 习近平、李克强下指示 1月20日，习近平、李克强分别对武汉疫情作出批示，要求全力做好防控和救治，与世卫组织和外界保持密切沟通，防止疫情扩散。图为医疗人员将一名疑似病例送进武汉金银潭医院。

武汉肺炎: 小小病毒如何拉响全球防疫警报 钟南山: 肯定有人传人 1月21日，国家卫健委高级别专家组组长钟南山在接受央视采访时，肯定的表示新型冠状病毒肺炎存在人传人的现象。他说，在广东有两个病例没有去过武汉，但他们的家人去了武汉后染上了新型冠状病毒肺炎，因此“现在可以说，肯定有人传人现象。”当2003年中国爆发严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的时后，钟南山协助揭露疫情的严重程度，被誉为“非典功臣”。

武汉肺炎: 小小病毒如何拉响全球防疫警报 国家卫健委确认人传人 在钟南山之前，中国政府对于新型冠状病毒是否会人传人的问题一直都没有正面回答。到1月20日为止，还是继续使用“有限人传人”、“持续人传人风险低”等说辞。但是在1月22日，国家卫健委召开记者会表示，目前，已经出现人传人，病毒存在变异可能，疫情存在进一步扩散风险。官员表示，截至21日24时国家卫健委已经收到国内13省(区、市)，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例440例，死亡9例。图为武汉天河国际机场的防疫措施。

武汉肺炎: 小小病毒如何拉响全球防疫警报 世界各地出现确诊病例 随着春节将至，武汉作为一个人口聚集地，更多人从武汉往其他国家移动，而加速了疫情的跨国传播。1月13日，泰国出现首个武汉肺炎的确诊病例，之后又新增三例。1月16日，日本出现首个确诊病例。20日，一名中国籍女子在韩国确诊为该国首个确诊病例。21日，一名由武汉搭班机回台的女子确认为台湾首个病例。21日，美国华盛顿州；22日，澳门、香港出现首个确诊病例。



武汉、黄冈封城 网民热议

中国官方媒体报道，武汉市肺炎疫情防控指挥部周三午夜过后发布通告，为有效切断病毒传播途径。全市公共交通工具暂停运营，无特殊原因，市民不要离开武汉，机场，火车站离开武汉通道暂时关闭，措施周四（1月23日）当地时间早晨10点生效。受影响市内交通工具包括公车、地铁、轮渡、长途客运。

当天下午，湖北黄冈电视台发布微信消息，该市区公交、长途客运暂停运营。“城铁站、火车站离开黄冈市区通道暂时关闭。无特殊原因，市民不要离开市区。所有影剧院、网吧和室内公共文化、旅游及娱乐场所暂停营业;黄州区中心市场实行休市管理。”

消息宣布之后，“武汉封城”一度登上微博热搜榜。网民纷纷留下评论。有网友说：“出事的时候，我们进出武汉没有要求，进出湖北也没有。第二点就是宣传，湖北的学校，湖北的地级媒体，很少说这个事情的。都是这两天才开始说，现在才重视。的确有点晚了。”

有人说：“谢谢您，现在这个举措其实有点晚了，春运人早从武汉流出去了。”

还有人提出建议：“市内公交地铁轮渡在进行消毒措施及通风改造之后尽快恢复运营，老百姓必要的出门还是得坐，包括医生上班等等，武汉市区很大，不可能都坐出租开私家车通勤。”

美联社指出，在武汉，药店限售口罩，每人只能排队购买一包。居民们说，只要采取了预防措施就不会过分担心。一名购买口罩的男子说：“作为成年人，我不太担心自己，而是更担心孩子。”他有一个7岁的孩子。



世界卫生组织传染病专家海曼（David Heymann）表示，这次的新病毒对有其他健康问题的老年患者很危险，不过传染性似乎不如SARS。他对美联社表示：“目前看起来，病毒似乎不太容易通过空气传播，而是经过密切接触传播。这和非典不一样。”

文木 / 杨威廉（美联社等）