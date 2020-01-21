世卫组织推迟界定疫情  武汉开始交通管制 

（德国之声中文网）世界卫生组织周三召开紧急会议讨论武汉肺炎事件后召开记者会，宣布将于周四（1月23日）再次举行会议，并再行确定是否武汉事件界为"国际关注的突发公共卫生事件"。该机构官网上的声明指出，中国在这次会议上详细、深入地介绍了情况。委员会进行了很好的讨论，但显然我们还需要获得更多信息才能采取行动。 对于决定是否宣布国际关注的突发公共卫生事件，世卫组织极为慎重。只有在适当考虑所有证据的情况下，才会作出决定。

"国际关注的突发公共卫生事件"这种罕见的名称仅用于最严重的流行病。中国官媒央视新闻报道，截至1月22日24时，中国国家卫健委收到国内25个省（区、市）累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例571例，其中重症95例，死亡17例。

中国官方媒体报道，武汉市肺炎疫情防控指挥部周三午夜过后发布通告，为有效切断病毒传播途径。全市公共交通工具暂停运营，无特殊原因，市民不要离开武汉，机场，火车站离开武汉通道暂时关闭，措施周四（1月23日）当地时间早晨10点生效。受影响市内交通工具包括公车、地铁、轮渡、长途客运。