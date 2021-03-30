世卫组织批评欧洲新冠疫苗接种堪比龟速

（德国之声中文网）世卫组织欧洲局主任克鲁格（Hans Kluge）表示，"疫苗是我们目前克服瘟疫的最佳手段"，呼吁通过增加产量和减少繁文缛节加速欧洲疫苗接种工作。他强调，"时不我待。现有库存的每一剂疫苗都必须用上。"

世卫组织指出，欧洲疫情出现数月来最严重状况， "令人忧虑"。该组织强调，４星期前，欧洲每周新感染人数不到100万，但上周，新染疫人数已达160万。该组织担心， 要不了多久，出现疫情以来的欧洲新冠总染疫人数将超过4500万，而欧洲地区新冠死亡人数将 "迅速接近100万"。

包括俄罗斯和中亚数个前苏联加盟共和国在内，世卫组织欧洲局共负责53个国家。该局遗憾表示，截至本周四早晨，在其整个管辖地区，只有约10%的人获得第一次冠状病毒疫苗接种，两次接种的只有4%。

因其疫苗采购策略，欧盟正受到强烈批评。由于供应短缺，布鲁塞尔未能实现至3月底为80%的80岁以上老人和医护人员接种的目标。

世卫组织指出，目前，在众多欧洲国家，80岁以上年龄段人群基本完成接种，但除此之外，各年龄段新染疫人数都在增加。

该联合国机构解释说，首次在英国发现的新冠变种现已成为在欧洲肆虐的主导毒株。它说，为能控制变种病毒，必须扩大检测和接触追踪措施，加强隔离。专家们认为，应经由 "及时、有针对性 "的措施，避免停摆。

世卫组织强调，一旦新冠染疫病例之多 "超出了卫生系统对病人进行适当治疗的能力 "时，就必须时时停摆。这个联合国机构指出，目前，欧洲地区有27个国家处于全面或部分停摆状态，21个国家实施宵禁。

凝炼／洪沙（德新社，路透社）

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