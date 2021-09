世卫组织成立新团队 重启新冠溯源调查

(德国之声中文网)世界卫生组织(WHO)将成立一个新的专家小组,重启新冠病毒的溯源调查,其任务是在中国和其他地方寻找有关病毒源头的新证据。

《华尔街日报》指出,这个约20名科学家的新团队,包括实验室安全专家丶生物安全专家丶遗传学家以及专研病毒如何从自然界扩散开来的动物疾病专家。他们将负责研究新冠病毒是否来自实验室,以及对未来病毒风险和与人类行为的联系,进行更广泛的调查。

该团队名为「新病原起源科学谘询小组」(Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens,SAGO),并将成为一个常设机构。世卫官员称,将在本周结束前,选出新团队成员。

世卫组织的官员警告说,要确定已造成全球470多万人死亡的新冠肺炎如何开始,时间已经不多了,报导称,美国及其盟友一直在敦促世卫组织推进调查,却遭到中国持续抵制,认为任何新的调查应该针对包括美国在内的其他国家。

世卫官员说调查时间相当紧迫,因为在血液样本等证据被扔掉之前,最早的新冠肺炎患者体内的抗体正消退到无法检测的水平。上个月,世卫组织官员在新闻发布会上说,他们知道中国正在进行新的研究,但没有被告知具体内容。目前还不清楚这些研究是否会提供给新团队。

据世卫组织官员称,新小组负责审查的范围,包括病毒是否可能从实验室中出现,这一假设激怒中国。数月前,世卫领导的另个团队曾赴新冠肺炎首例爆发地中国武汉调查,该团队在最後的报告中指出,任务期间,中国科学家所提供的数据,不足以回答病毒是何时丶何地及如何开始散播等关键问题。

之前到武汉的调查小组,是由世卫挑选约10名外国专家组成的小组,他们建议中国专家分析血库丶检测农场工人并进一步审查最早的疑似病例,但中国迄今没有对外说明是否展开这些工作,而最初的世卫调查小组已经解散。

中国虽表示始终支持并将继续参加科学溯源,但强调「应该在全球多国多地开展溯源工作,才能真正找到真相和答案」。美国8月公布的调查指出,新冠病毒源自自然界和实验室泄漏的两种可能性都不能排除。并批评北京阻碍调查,抵制分享讯息。

只要这种僵局存在,世卫新的调查团队的专家是否能飞往中国,或在解决起源问题上取得重大进展仍充满不确定性。中国政府拒绝透露它是否会允许新团队进入中国,其外交部在一份声明中说,中国已经与之前的调查团队进行了「充分合作」。

(华尔街日报等)

© 2021年 德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。