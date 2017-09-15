世卫组织：德国人太贪杯

（德国之声中文网）根据世界卫生组织在欧洲地区进行的一项最新调查，欧洲人通常身体更强壮，寿命更长。尽管如此，仍有很多人难以摆脱一些不良生活习惯。抽烟、酗酒和肥胖是许多国家都存在的问题。

世界卫生组织的专家施泰恩（Claudia Stein ）向德新社表示，"在德国，酒精消费量非常高。"欧洲地区年龄超过15岁的人，每年人均饮酒量相当于喝掉8.6升纯酒精，在德国甚至是11升。

立陶宛的酒精消费量最高，平均每人每年消费纯酒精15.2升。相比之下俄罗斯人酗酒减少，每年每人的纯酒精消费10.1升，交通事故也因此有所下降。

施泰恩说："瑞士和卢森堡的人均寿命为83岁，是欧洲地区预期寿命最高的国家。"她说，未来在德国出生的人，人均寿命可达到81岁。"德国位于世界四分之一人均寿命最高的国家之列。这要归功于该国良好的医疗保健系统"。

此外，德国的疫苗接种率也有显著提高。世界卫生组织信息、证据、研究和创新部的这位负责人说："现在他们的麻疹疫苗接种率达到97％"。排在最后的是受到战争蹂躏的乌克兰，疫苗接种率为42%。 施泰恩说： "麻疹是一种潜在的致命疾病"。

欧洲地区超过一半人口体重超标

此外，欧洲地区超过一半的人口体重超标，而且这一趋势还在上升。世界卫生组织周三（9月12日）在伦敦发表的调查报告称，"在大多数国家中，男性体重超标者多于女性。然而极度超重的女性要多于男性。"在德国，极度肥胖的儿童越来越多，这一趋势令专家们感到担忧。

十大减肥妙招 避免过度节食！ 过度限制饮食可以在很短的时间内减少很多的体重，但减少的主要是水分和肌肉，而很少脂肪。因此一旦恢复正常饮食，体重便会出现反弹。过度节食还会带来如头痛，恶心或口臭等后果。从长远来看，只有彻底改变饮食结构才有助于减肥。

十大减肥妙招 低热量食品优先！ 谁想要减肥，控制体重，就应该多食水果和蔬菜。大多数蔬菜和水果含有多种维生素和矿物质，而且水份多，热量少。此外还要多喝水，以促进新陈代谢。辛辣食物也具有相同作用。

十大减肥妙招 少吃容易发胖的食物！ 最容易导致肥胖的食品不是油脂，而是精制的碳水化合物如精白面粉制品，速食食品和所有含糖或果糖的食品。此外，还有甜饮料和快餐。同时也应避免酒精，酒的蛋白或糖等卡路里含量是其它食品的两倍。

十大减肥妙招 改变饮食习惯！ 即便采取了这些措施，也有必要合理控制饮食：要减肥必须做到一日三餐定时定量，早餐可以丰盛些。此外还要慢嚼细咽，这样能更快获得饱腹感。只吃八分饱很重要。

十大减肥妙招 要多运动！ 经常运动是减肥不可缺少的一个途径。体育锻炼增加能量消耗和燃烧脂肪。对于初学者来说，步行或水中体操是一个很好的选择，有助于保护脊柱和关节。之后建议进行几乎所有的耐力运动，如跑步，骑自行车或游泳。至少每周3次每次30分钟。

十大减肥妙招 充足的睡眠！ 睡眠太少第二天更容易有饥饿感。睡眠不足还会导致荷尔蒙失调，增加食欲，影响新陈代谢。此外，睡眠不知会导致引发饱腹感的瘦蛋白激素减少，同时促进食欲的生长素荷尔蒙增加。因此要想减肥，必须保障足够的睡眠。

十大减肥妙招 洗冷水澡！ 洗冷水澡刺激脂肪燃烧，帮助你减肥。特别是冷水刺激大腿，髋部和臀部棕色脂肪组织时，会迅速促进新陈代谢。水温应从最初的20摄氏度逐渐降至15摄氏度，但不要再低。在寒冷的早晨洗冷水浴15分钟，可以促进全天的新陈代谢。

十大减肥妙招 锻炼肌肉！ 肌肉大约占体重的40％。甚至不运动时，也会消耗比脂肪组织多三倍的热量。肌肉昼夜消耗着热量，是最重要的脂肪杀手之一。经常锻炼的肌肉比不锻炼的肌肉具有更多的“脂肪燃烧炉”。肌肉越多，消耗的热量和脂肪就越多。

十大减肥妙招 减轻压力！ 压力是导致发胖的最大心理因素之一。因此，减轻压力是减肥的一个重要环节。压力荷尔蒙可以大幅度引发饥饿感和食欲，导致对食物的渴望无法控制，尽管身体无需补充营养。因此说，没有压力的生活是燃烧脂肪的最佳途径之一。

十大减肥妙招 不要饥饿时采购！ 大量采购时，购物车中肯定会装上不利减肥的食品。因此，应该饭后采购。通常饱食之后对众多的美食就减少了朵颐的乐趣。



总体而言，世界卫生组织得出了积极的结论：欧洲地区的人均寿命5年内预期增加1岁。 尤其是主要造成人过早死亡的非传染性疾病 - 癌症，心脏病，糖尿病和慢性呼吸系统疾病 - 明显下降; 大约每年减少2%左右。

世界卫生组织欧洲地区健康状况调查报告每3年发表一次。其中也包括塔吉克斯坦，土库曼斯坦和乌兹别克斯坦三个国家。该地区大约有近9亿人口。

李京慧/李鱼（德新社）