世卫组织：局面仍严峻 不轻言胜利

（德国之声中文网）由世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德（Bruce Aylward）率领的专家先遣小组完成对中国武汉为期两天的访问。这是武汉市2019年年底爆发新型冠状病毒疾病（COVID-19）以来，世卫首派专家团到武汉。

周一（2月24日）晚，中国-世界卫生组织新冠病毒肺炎联合专家组在北京召开联合新闻发布会，公布专家组在武汉等地实际考察了解到的情况，以及对新型冠状病毒的最新技术判断。

何时出现拐点？

针对人们普遍关心的武汉疫情何时能出现拐点的问题，考察组外方组长艾尔沃德表示："当我们看到出院、治愈患者数目大于住进医院患者的数目，这就是可喜的改观。现在武汉定点医院、方舱医院里面依然有数万患者在接受治疗。在流行病学曲线上，我们经常见到的是当出现了这种下降的时候，后续下降速度往往是会越来越快，这是有流行病学的理论来支撑的。"但是，艾尔沃德继续指出："我们面临的是一种前所未知的病毒，历史上并没有这样的先例，我并不能预言何时二者之间相差为零。如果我们看到几个礼拜之后确诊的数字下降到两位数，就能知道情况已经全面在掌控之中。"

中方组长梁万年表示，武汉目前形势依然严峻，虽然早期爆发阶段病例快速增加的势头已得到改观，但新发病人还再出现，疫情整体尚未得到遏制。

最重要的建议

根据联合发布会上公布的数据，目前中国轻症、重症和危重症患者的比例分别是80%、 13%左右、 6%左右。目前中国境内的平均病死率约在3%-4%之间。除武汉以外的地区的病死率是0.7%左右。轻型患者从发病到康复的时间约为两周时间，重型患者需要三到六周。截至2月20日，中国有1万8千多名患者康复。

艾尔沃德强调，目前来说最重要的一条建议就是切勿沾沾自喜，现在还不能轻言胜利。这位世界卫生组织总干事高级顾问解释道："虽然病例数目在下降，但人群依然是普遍易感的。这是一种新型的病毒，可能会有反弹风险，当出现反弹时又要快速去进行大规模的应对。目前数字的下降来之不易，采取了大力的措施才带来的，像医院的床位数在增加、呼吸机在购入、疫苗和药物在研发，这些努力都不要停止。"

为国际小组奠定基础

中国国家卫生健康委员会周一表示，世卫领导的国际专家团队视察同济医院（光谷院区）、武汉体育中心方舱医院两家医院，以及湖北省疾病控制中心。他们也与中国国家卫生健康委员会主任马晓伟会面。

世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）此前介绍，由世卫组织领导的联合专家小组已在北京、四川和广东同中国同行一道努力，试图针对2019冠状病毒疫情的一些未知问题寻找答案。世卫组织的这一先遣小组为即将前往的一个规模更大的国际小组奠定基础。

中国-世卫组织联合考察专家组周一还公布称，截至目前全国共有476家医疗机构3387例医务人员感染新冠肺炎病例；其中90%以上的医务人员感染病例来自湖北。这和中国官方之前公布的数字相比有明显上升。官方此前通报称，截至2月11日，中国境内共报告医务人员确诊病例1716例，其中有6人死亡，包括被视为"吹哨人"的武汉市中心医院眼科医生李文亮。值得注意的是，2月23日当天，3名医护人员因感染新冠肺炎先后殉职。