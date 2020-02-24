 世卫组织：局面仍严峻 不轻言胜利 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.02.2020

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世卫组织：局面仍严峻 不轻言胜利

世界卫生组织专家团结束对武汉的首次考察后通报最新情况，就疫情何时出现拐点等问题作出答复，并提出重要建议。

Coronavirus - Virus Sars-CoV-2 COVID-19 (Imago Images/Zuma/Cdc)

（德国之声中文网）由世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德（Bruce Aylward）率领的专家先遣小组完成对中国武汉为期两天的访问。这是武汉市2019年年底爆发新型冠状病毒疾病（COVID-19）以来，世卫首派专家团到武汉。

周一（2月24日）晚，中国-世界卫生组织新冠病毒肺炎联合专家组在北京召开联合新闻发布会，公布专家组在武汉等地实际考察了解到的情况，以及对新型冠状病毒的最新技术判断。

何时出现拐点？

Pressekonferenz WHO Bruce Aylward Ebola 01.12.2014 (Reuters/D. Balibouse)

世界卫生组织总干事高级顾问艾尔沃德（资料图片）

针对人们普遍关心的武汉疫情何时能出现拐点的问题，考察组外方组长艾尔沃德表示："当我们看到出院、治愈患者数目大于住进医院患者的数目，这就是可喜的改观。现在武汉定点医院、方舱医院里面依然有数万患者在接受治疗。在流行病学曲线上，我们经常见到的是当出现了这种下降的时候，后续下降速度往往是会越来越快，这是有流行病学的理论来支撑的。"但是，艾尔沃德继续指出："我们面临的是一种前所未知的病毒，历史上并没有这样的先例，我并不能预言何时二者之间相差为零。如果我们看到几个礼拜之后确诊的数字下降到两位数，就能知道情况已经全面在掌控之中。"

中方组长梁万年表示，武汉目前形势依然严峻，虽然早期爆发阶段病例快速增加的势头已得到改观，但新发病人还再出现，疫情整体尚未得到遏制。

最重要的建议

根据联合发布会上公布的数据，目前中国轻症、重症和危重症患者的比例分别是80%、 13%左右、 6%左右。目前中国境内的平均病死率约在3%-4%之间。除武汉以外的地区的病死率是0.7%左右。轻型患者从发病到康复的时间约为两周时间，重型患者需要三到六周。截至2月20日，中国有1万8千多名患者康复。

艾尔沃德强调，目前来说最重要的一条建议就是切勿沾沾自喜，现在还不能轻言胜利。这位世界卫生组织总干事高级顾问解释道："虽然病例数目在下降，但人群依然是普遍易感的。这是一种新型的病毒，可能会有反弹风险，当出现反弹时又要快速去进行大规模的应对。目前数字的下降来之不易，采取了大力的措施才带来的，像医院的床位数在增加、呼吸机在购入、疫苗和药物在研发，这些努力都不要停止。"

为国际小组奠定基础

中国国家卫生健康委员会周一表示，世卫领导的国际专家团队视察同济医院（光谷院区）、武汉体育中心方舱医院两家医院，以及湖北省疾病控制中心。他们也与中国国家卫生健康委员会主任马晓伟会面。

世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）此前介绍，由世卫组织领导的联合专家小组已在北京、四川和广东同中国同行一道努力，试图针对2019冠状病毒疫情的一些未知问题寻找答案。世卫组织的这一先遣小组为即将前往的一个规模更大的国际小组奠定基础。

中国-世卫组织联合考察专家组周一还公布称，截至目前全国共有476家医疗机构3387例医务人员感染新冠肺炎病例；其中90%以上的医务人员感染病例来自湖北。这和中国官方之前公布的数字相比有明显上升。官方此前通报称，截至2月11日，中国境内共报告医务人员确诊病例1716例，其中有6人死亡，包括被视为"吹哨人"的武汉市中心医院眼科医生李文亮。值得注意的是，2月23日当天，3名医护人员因感染新冠肺炎先后殉职。

  • Ausbrüche der Coronavirus-Pneumonie in China (Getty Images/X. Chu)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    武汉新型冠狀病毒

    2020年1月30日，世卫组织将新冠病毒疫情定义为国际关注的突发公共卫生事件。WHO总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，此举不是对中国投下不信任票，而是为了防止这种病毒传播到医疗体系较弱的国家。

  • A medic in China prepares a H1N1 influenza vaccination for elderly residents in September 2009. (Getty Images/AFP)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    猪流感

    据估计，始于墨西哥韦拉克鲁斯的甲型H1N1流感病毒（也被称为猪流感)导致逾28.4万人死亡。比最初估计的数字1.85万人左右高了15倍还多。不过，根据医学权威杂志《柳叶刀—传染病》表示，实际死亡人数可能高达57.9万人。病毒在全球扩散，美国、加拿大、芬兰、泰国、中国等都发现了感染病人。

  • Experimental Ebola vaccine (Reuters)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    西非埃博拉

    2013年至2016年期间，埃博拉病毒（也称伊波拉病毒，Ebola）的病毒在塞拉利昂、几内亚和利比里亚导致至少1.1万人死亡。《传染病学期刊》在2018年发表的一项研究估计，此次疫情给三国造成的损失高达530亿美元(约合480亿欧元)。

  • A child being administered Polio vaccine in Pakistan (picture alliance/ZUMA Press/M. Achakzai)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    小儿麻痹症

    脊髓灰质炎，又称小儿麻痹症是一种病毒引起的传染性很强的疾病。2014年，巴基斯坦因为未能确保小儿麻痹疫苗的普及，导致小儿麻痹症疫情严重。为儿童注射疫苗的活动在各国开展了多年后，这种致瘫病毒死灰复燃。世界卫生组织将其列为“国际关注的突发公共卫生事件”。警告包含了巴基斯坦、叙利亚和喀麦隆，当时，全世界报告的417例病例中，巴基斯坦占了五分之一以上。

  • A Brazilian baby with microcephaly (picture-alliance/dpa/A. Lacerda)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    寨卡病毒

    2016年，世卫组织将寨卡病毒列为“国际关注的突发公共卫生事件”。第一个病例2015年在巴西被确诊，该病蔓延到60个国家。大约2300名新生儿感染这种病，患上“小头症”（microcepaly），出现发育畸形。

  • Health workers during the Ebola outbreak in the DRC (Reuters/B. Ratner)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    刚果埃博拉

    2019年7月，世卫组织第4次就刚果暴发埃博拉疫情会议后，将其列为“国际关注的突发公共卫生事件”。截至2020年1月14日，世卫组织已在刚果民主共和国确认了3406例埃博拉病例。世界卫生组织估计，埃博拉给刚果带来大约10亿美元的损失。

  • World Health Organization (WHO) logo (AP)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    “国际关注的突发公共卫生事件”的定义

    根据世卫组织官方网站，满足这三个标准的疫情会被定义为“国际关注的突发公共卫生事件”：严重、突然、不寻常、意外；对公共卫生的影响很可能超出受影响国国界；可能需要立即采取国际行动。


 

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