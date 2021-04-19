世卫组织将审批中国疫苗 决定是否“开绿灯”

（德国之声中文网）世界卫生组织(WHO)本周四表示，世卫技术专家将于下周一（4月26日）审查中国国药集团Sinopharm的新冠疫苗，以决定是否批准紧急使用，之后会在5月3日审批中国科兴疫苗。

世卫组织对路透社表示：“我们预计审批需要数天，然后作出决定。”

迄今为止，Biotech/ 辉瑞(Pfizer)、阿斯利康和强生新冠疫苗都获得世界卫生组织的批准，这是对疫苗安全性和有效性的认可，有助于指导各国的监管机构。

《南华早报》报道，根据以往的惯例，审查人员在正式会议上提出建议后不久后，紧急使用许可EUL将会得到批准。

世卫组织的认可将增强人们对这两种中国疫苗的信心。因缺乏透明度和公开数据，中国新冠疫苗的有效性引起外界质疑。尽管国药集团未提供有关其后期临床试验的细节数据，这两种疫苗已在中国本土施打，并且向发展中国家出口了大约1亿多剂。

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韩联社本周五（4月22日）报道，在上海接种新冠疫苗的一名韩国女性被发现突然在家中死亡，目前尚未确定其死因是否与接种疫苗有直接关联。据悉，死者4月19日在上海同仁医院接种中国国药集团疫苗后出现恶心等症状，其生前并无基础疾病。消息引发上海侨民不安，不少人取消接种计划，事件引起公众关注。网络名人方舟子发推文讽刺道：“上海一名40多岁的韩侨接种国药疫苗后死亡，没有基础病。中国疫苗和中药一样只适合中国人接种，中国媒体从来就没有中国人接种中国新冠疫苗后死亡的报道嘛。” 也有网民在新浪微博上写道：“国内媒体一个没报…”。 还有人说：“我今天刚打了第一针，就给我推这个”。

中国有哪些疫苗“走向世界” 国药（Sinopharm)：最早获批 国药集团的新冠疫苗是在传统工艺基础上开发的灭活疫苗。在全球十个国家进行了第三期临床试验，其中包括阿联酋、巴林、秘鲁、塞尔维亚和巴基斯坦等国。2020年12月底，国药集团发布了阶段性试验报告，称其有效率达79%。该疫苗随即在中国获批上市。截至去年年底，中国已经有上百万人在紧急使用的条件下接种了国药疫苗。阿联酋和塞尔维亚已批准该疫苗使用。

中国有哪些疫苗“走向世界” 科兴生物(Sinovac): 克尔来福 科兴生物研发的克尔来福（CoronaVac）也属于灭活疫苗，在巴西、印度尼西亚、孟加拉以及土耳其进行了临床三期试验。整体有效性数据尚未公布，巴西、印尼、土耳其进行的临床实验阶段性数据相差甚远，有效性显示从50%到90%不等。今年2月初克尔来福在中国获批附条件上市。据科兴公司介绍，2021年1月以来，印度尼西亚、土耳其、巴西、智利、哥伦比亚、乌拉圭和老挝等国陆续批准该疫苗在当地的紧急使用。

中国有哪些疫苗“走向世界” 康希诺（CanSino）：只须一针 康希诺生物（CanSino Bio）研发的新冠疫苗是一款腺病毒载体疫苗，仅需施打一针，摄氏2至8度都可以保存。三期临床试验在墨西哥、俄罗斯、巴基斯坦、阿根廷和智利5个国家、对4万余受试者进行了接种。今年2月10日康希诺宣布，其研发的新冠疫苗在墨西哥获得了紧急使用授权。该疫苗的三期临床试验结果尚未正式公布。《环球时报》报道称，三期数据显示，康希诺疫苗的总体保护效力为65.7%。

中国有哪些疫苗“走向世界” 东南亚邻国 对中国疫苗的安全和有效性，很多国家的政界和舆论一直存有质疑。原因之一是，这些疫苗在临床试验的详细数据公布之前就开始获批使用。但对那些无力购买欧美药企疫苗的贫穷国家，中国提供的新冠疫苗无疑是救命稻草。2月7日，中国向柬埔寨捐赠的首批60万剂新冠疫苗开始运抵金边。此外中国还将向印尼、菲律宾、缅甸、老挝等国提供或赠送疫苗。图为印尼总维多多接种中国疫苗（2021年1月27日）。

中国有哪些疫苗“走向世界” 拉丁美洲 一些人口众多的拉丁美洲门槛国家面对国内严峻的疫情，中国疫苗也是一个重要选项。巴西、墨西哥和智利均已批准中国新冠疫苗的紧急使用。图为智利首都圣地亚哥的一个疫苗接种中心，医护人员正在为人们接种国药新冠疫苗。

中国有哪些疫苗“走向世界” 争议与质疑 巴西是中国疫苗进行三期临床试验的重要国家。图为一名巴西的志愿者试验接种国药新冠疫苗（2020年8月）。但该国政界对是否大规模使用中国疫苗的立场有分歧，总统博尔索纳罗一度不看好中国疫苗。此外在巴西和秘鲁，都有过因受试者出现意外严重不良反应而叫停临床试验的情况。

中国有哪些疫苗“走向世界” 非洲 2月15日，20万剂国药新冠疫苗运抵津巴布韦首都哈拉雷（图）。获得中国疫苗的非洲国家还包括塞舌尔、赤道几内亚、塞拉利昂等。尽管一些分析认为中国通过疫苗来扩大在非洲的影响，但不少缺少其它选项的非洲国家仍然对此表示欢迎。

中国有哪些疫苗“走向世界” “疫苗外交” 2月9日，中国外交部发言人汪文斌表示，中国向53个发展中国家提供疫苗援助，已经并正在向22个国家出口疫苗。不少西方媒体认为，中国借疫苗展开的这场公关行动，意在改善自身形象，扩展在全球的影响力。

中国有哪些疫苗“走向世界” 欧洲 在经济水平相对发达的欧洲，中国疫苗也能找到市场。匈牙利已同中国签署疫苗购买协议，塞尔维亚已开始大规模接种中国新冠疫苗。这两个国家也是中国在中东欧和巴尔干地区推行“一带一路”项目的积极伙伴。



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接种新冠疫苗后出现死亡的事件并非只发生在中国疫苗身上， 但中国媒体几乎没有对类似事件的报道。由于阿斯利康疫苗与血栓案例之间可能存在关联，全球多个国家一度暂停接种阿斯利康疫苗。欧洲药品监管局则强调，继续使用阿斯利康疫苗的益处远大于风险。在此建议之下，大多欧洲国家重新投入使用该疫苗，但设定了年龄限制。

3月底，世界卫生组织免疫战略咨询专家组表示，来自中国国药和科兴的数据表明，两种疫苗保护效力都达到了50%的最低标准。但同时也表示，需要更多关于对老年人和有潜在疾病的人的具体疫苗数据。

在中国，有四种疫苗获得批准。除了正在深入审议的两种疫苗外，国药集团与武汉生物制品研究所开发的另一种疫苗已经提交了EUL申请，但尚未向世卫组织提供信息。第四种是由康希诺公司开发的腺病毒疫苗，该公司已经开始向该机构提供滚动数据。

除了国药科兴外，中国的康希诺疫苗也已经通过了世卫组织专家会议评审，并已经开始临床试验病例审核。与前两款灭活疫苗不同，这是一款腺病毒疫苗。

路透社等

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