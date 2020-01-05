 世卫组织密切注视中国神秘肺炎事件 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.01.2020

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时政风云

世卫组织密切注视中国神秘肺炎事件

人类历史上最近一次致命感染事件由一种名为Sars（传染性非典型肺炎）的病毒引发。新近，中国境内又出现数十例病因不明肺炎病例。它是否又涉及一种可由动物传染给人的病毒呢？

Vogelgrippe in China (Reuters)

这一奇异肺炎似乎来源于武汉市的华南海鲜城，该海鲜批发市场上的动物被认为是可能的病毒源

（德国之声中文网）在中国湖北省会武汉出现越来越多的离奇肺炎病例后，世界卫生组织深表关注。这一联合国机构周一（1月6日）在日内瓦表示，正密切追踪情况的发展，并与中国国家机构保持着密切接触。根据中国有关当局提供的数字，感染病例目前升至59例，其中7人为"重症患者"。

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武汉近日爆发不明肺炎。根据官方数据，三天之内从27例病例增加至44例。当局称，根据迄今对病因的调查结果，未发现明显的人传人证据。专家解释何种情况值得担心。多地加强防疫措施。 (03.01.2020)

近几周染有中东呼吸综合症冠状病毒的患者人数有所增加，这种病毒与曾在中国肆虐的SARS一样同属于冠状病毒。迄今为止这种病例患者主要分布在海湾地区。现在，欧洲和美国都发现了携带这种病毒的患者。 (03.05.2014)

周末，香港新增多起疑似感染武汉不明原因病毒性肺炎的患者。香港当局启动“严重”应变级别，并加强整体抵港旅客的防控工作。 (05.01.2020)

这一疾病有多危险，暂不清楚。世卫组织指出，目前信息不足，尚难以对这一病因不明的肺炎病例增加构成的危险作整体评估。该组织迄今尚未建议去中国的旅行者采取特别措施。

目前，共有120人受到观察。香港已率先采取措施：在机场设置了体温测量仪，来自武汉的旅客受到特别检查。在这个中国特别行政区，迄今已报告有16例疑似病例。据报道，在新加坡也发现首例疑似病例。报道称，一名曾去过武汉的3岁女童被送入了医院，目前情况稳定。

这一奇异肺炎似乎来源于1900万人口的武汉市的华南海鲜城（华南海鲜批发市场）。该市场上亦经销其它动物。它们被认为是可能的病毒源。该市场此间已关闭，并要作彻底消毒。不过，媒体报道说，新加坡的那名遭感染女孩并未去过该市场。

武汉卫键委日前通报说，初步调查表明，未发现明确的"人际传染"证据，也未发现医务人员感染，已排除流感、禽流感、腺病毒、传染性非典型肺炎（Sars）和中东呼吸综合征（Mers）等呼吸道病原。相关病例目前被作为原因不明的病毒性肺炎治疗。

来自武汉的消息让人回想起2002年肇始于华南省份广东、起初被隐瞒的萨斯瘟疫。萨斯瘟疫被视为当代最危险的瘟疫之一。至2003年夏，萨斯瘟疫被遏止，不过，以后间或又出现新病例。世卫组织在全球范围登记到约8000例萨斯病例，其中有800多人死亡。

  • Candida auris in einer Petrischale

    那些最危险的超级细菌

    耳念珠菌

    耳念珠菌是一种酵母菌。对迄今一直成功用于对抗念珠菌的抗菌药，它已经具有多重抗药性。目前这种真菌已经出现在五大洲，碍难应对。为消除它们，若干医院不得不关门。

  • Bacteria Pseudomonas Aeruginosa

    那些最危险的超级细菌

    铜绿假单胞菌

    这种具有高度抗药性的细菌已被世界卫生组织确定为对人类健康的最大威胁之一。它也是医院最常见的细菌之一。对免疫功能低下的人来说尤其危险，但即使是健康的人接触到这种细菌也会引起耳朵或皮肤感染。

  • Illustration von Neisseria gonorrhoe

    那些最危险的超级细菌

    淋球菌

    由于没有针对淋病的疫苗，抗生素成了治疗感染的唯一选择。然而，性传播疾病对治疗中常用的药物越来越有抵抗力。 2018年，澳大利亚报告了两例所谓的超级淋病，2019年初英国也报告发现了两例。

  • Salmonellen in der Petrischale

    那些最危险的超级细菌

    沙门氏菌

    沙门氏菌感染可引起各种疾病，如伤寒、副伤寒或肠道炎等症。最近几十年，出现了一种对抗生素具有高度抗药性的菌株。例如，在亚洲和非洲，就已经多次发生因受污染食物和水而传播的具有抗药性细菌引发的传染病。

  • 3D-Modell von Acinetobacter

    那些最危险的超级细菌

    鲍曼不动杆菌

    这种病原菌在土壤和水中很常见。对于健康的人来说，它基本上没有危险。但对重病和身体虚弱者就可能导致严重的肺炎，伤口感染和败血症，并带来致命的后果。因此，医院急诊室的病人尤其容易受到鲍曼不动杆菌的感染。

  • Mycobacterium Tuberculosis unter dem Elektronenmikroskop

    那些最危险的超级细菌

    结核分枝杆菌

    结核分枝杆菌是引发耐药性肺结核病的一种杆菌，这是世界上最常见的传染病之一，每年导致170多万人死亡。 据估计，在所有新发生的结核病病例中，高达6％的病例都是耐药性结核病，即便是最有效的治疗方法对这种病也不具治疗作用。

    作者: Charli Shield


专家们事后指出，值得庆幸的是，萨斯病毒不像流感那么容易传染。蝙蝠或果子狸是否是该病毒的最初载体，对此，迄无定论。病毒从动物传给人体，总体上说并非不同寻常。流感、免疫缺陷病毒、埃博拉、中东呼吸综合症和狂犬病毒等都是所谓的人畜共通病毒的例子。

某病毒即兴感染导致的灾难性瘟疫的危险常会高于已长期流行的瘟疫，原因是，人类尚不具备针对这一新病毒的抗体。在发生禽流感瘟疫时，人们出现相应的担心，便是一种典型的情景。

 

凝炼/达扬（德新社）

 

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