 世卫组织：奥密克戎的传播速度明显快于德尔塔 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.12.2021

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世卫组织：奥密克戎的传播速度明显快于德尔塔

世卫组织最新发布的一份声明称，新变体奥密克戎（omicron）在传播方面明显优于德尔塔变体，人们对奥密克戎严重程度的了解还十分有限。

世卫组织说，奥密克戎的传播速度明显快于德尔塔，人们对其了解也还十分有限

世卫组织说，奥密克戎的传播速度明显快于德尔塔，人们对其了解也还十分有限

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新冠变异病毒“奥密克戎”传染性极强，专家们批评说，今后单日新增感染有可能会多达几十万病例，但政府并没有采取足够的防疫措施。

新的变种病毒奥密克戎（Omicron）在英国迅速传播。该国卫生部门预计，奥密克戎可能在未来几周内成为该国最主要的流行毒株。英国首相约翰逊再次收紧了限制举措。

在中国大陆出现奥密克戎确诊病例之际，来自香港的最新研究显示，接种了中国科兴新冠疫苗的受试者对这一变异株难以产生足够的中和抗体。

（德国之声中文网）世界卫生组织（WHO）说，根据迄今为止的证据，新冠病毒的奥密克戎变种的传播速度远远超过德尔塔变种。 

在周五（12月17日）发布的一份声明中，世卫组织说：“奥密克戎比德尔塔有很大的传播优势。在人口免疫水平高的国家，它的传播速度明显快于德尔塔变种”。 

感染病例两三天就会翻倍 

世卫组织表示，在出现社区传播的地区，奥密克戎变种感染病例在1.5至3天时间内就会翻倍。社区传播的定义是一种传染疾病在一个人群中进行来源不明的传播。 

至今有89个国家通报了奥密克戎感染病例。世卫组织说，对该病毒变种的严重程度的了解仍然有限，需要收集更多数据。 

对于疫苗在防范奥密克戎感染方面的有效性，人们目前的已知内容也很有限。 

此外，奥密克戎的快速传播将给医疗机构带来负担。 

世卫组织说：“英国和南非的住院人数继续上升。由于感染病例激增，许多医疗系统有可能很快变得不堪重负。” 

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