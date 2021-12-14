世卫组织：奥密克戎的传播速度明显快于德尔塔

（德国之声中文网）世界卫生组织（WHO）说，根据迄今为止的证据，新冠病毒的奥密克戎变种的传播速度远远超过德尔塔变种。

在周五（12月17日）发布的一份声明中，世卫组织说：“奥密克戎比德尔塔有很大的传播优势。在人口免疫水平高的国家，它的传播速度明显快于德尔塔变种”。

感染病例两三天就会翻倍

世卫组织表示，在出现社区传播的地区，奥密克戎变种感染病例在1.5至3天时间内就会翻倍。社区传播的定义是一种传染疾病在一个人群中进行来源不明的传播。

至今有89个国家通报了奥密克戎感染病例。世卫组织说，对该病毒变种的严重程度的了解仍然有限，需要收集更多数据。

对于疫苗在防范奥密克戎感染方面的有效性，人们目前的已知内容也很有限。

此外，奥密克戎的快速传播将给医疗机构带来负担。

世卫组织说：“英国和南非的住院人数继续上升。由于感染病例激增，许多医疗系统有可能很快变得不堪重负。”

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