 世卫组织反对普遍接种新冠疫苗 | 科技环境 | DW | 08.12.2020

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科技环境

世卫组织反对普遍接种新冠疫苗

英国是欧洲第一个在全国启动新冠疫苗接种计划的国家。80岁以上的老年人可以优先接种疫苗。但是接种疫苗在英国不成为一种义务。原则上来说，世卫组织也反对强制性的义务接种。

England | Coronavirus | erste landesweite Impfungen

现年90岁的英国女性玛格丽特·基南第一个接种了新冠疫苗

（德国之声中文网）世界卫生组织已公开反对强制普遍接种新冠疫苗。世卫组织疫苗专家凯特·奥布莱恩（ Kate O'Brien）在日内瓦说："我不认为相关规定，尤其是这种疫苗接种是正确的。" 奥布莱恩说， 在某些职业领域强力建议接种病毒疫苗是有意义的，如重症监护医学领域。不过，也有一些例子表明，大力推广义务接种疫苗反而起到了相反的作用，并没有提高居民的免疫力。

"不会强制接种"

关于是否应该强制接种新冠疫苗的争论，在不同国家以截然不同的方式进行。在德国，联邦政府已经多次明确不会强制普遍接种疫苗。联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）在联邦议院强调："我向你们保证，在这次疫情中不会实施强制性的疫苗接种义务。"

Gesundheitsminister Jens Spahn

联邦卫生部长施潘多次强调，德国不会强制接种疫苗

不过有人担心，如果德国自愿接种疫苗的人数达不到预期的人数，德国政府可能会改变看法。这些怀疑论者会向人们表示，接种疫苗可能会出现某些副作用或晚期效应，尤其是在疫苗的测试和批准期缩短的情况下。还有人担心，如果没有接种或免疫证明的人无法从事某些职业，可能会导致出现一种"间接强制接种"。

延伸阅读：德国新冠疫苗接种 尚有不少疑问

如果一种新冠疫苗在德国获得批准，优先接种的将是养老院的老年人和80岁以上的居民以及特别受到威胁的医护人员。罗伯特·科赫研究所的常设疫苗接种委员会建议按照固定的顺序为民众接种疫苗，并划分了6个级别。

90岁老奶奶第一个接种疫苗

从今天（12月8日）开始，英国在西欧国家中第一个开始大规模接种新冠疫苗。据伦敦政府公布的消息称，将首先接种来自德国美因茨的制药公司BioNTech及其美国合作伙伴辉瑞的80万剂疫苗。80岁以上高龄人群和作为高危人群的医生和护理人员首先接种疫苗。现年90岁的玛格丽特·基南（ Margaret Keenan）在英国考文垂的一家医院第一个接种了疫苗。

延伸阅读：民调显示 只有半数德国人愿意接种新冠病毒疫苗

基南是临床试验之外的第一个接种疫苗者。人们期待通过疫苗接种能够控制疫情。基南说："能够成为第一个接种新冠疫苗的人，我感到无比荣幸。"

UK Queen Elizabeth II

英国女王夫妇也希望尽快接种新冠疫苗

据媒体报道，94岁的英国女王伊丽莎白二世（ Elizabeth II. ）和她的99岁丈夫菲利普也希望尽早接种疫苗，以便为 "强力制衡反疫苗接种运动"。

 

观看视频 01:55

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李京慧/石涛 (德新社、法新社)

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