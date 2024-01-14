 世卫组织：去年12月近万人死于新冠感染 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.01.2024

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新闻广角

世卫组织：去年12月近万人死于新冠感染

来自世界卫生组织的数据显示，受圣诞新年期间节日聚会增多以及新型变异毒株快速蔓延的影响，仅去年12月一个月内，全球范围内，就有近一万人死于新冠感染。

Deutschland Osnabrück | Coronavirus - Intensivpatient im Krankenhaus

（德国之声中文网）世界卫生组织周三表示，在以欧洲和南北美洲为主的全球五十多个国家中，去年12月因感染新冠需要住院治疗的人数增加了42%，而需要进入重症监护病房的患者人数更是比十一月份增加了62%。世卫组织总干事谭德赛（ Tedros Adhanom Ghebreyesus）对媒体表示："尽管一个月内一万个死亡病例比疫情高峰期要低得多，但出现如此多本可避免的死亡病例仍然是无法接受的。"

死亡病例再度增多之际，也是新型变异毒株JN.1成为申报病例中最常见新冠病毒的时候。谭德赛表示他坚信，其他国家的新增病例也在变多，只是没有申报而已。他呼吁各国政府继续保持对疫情变化的监控，并随时准备好相应的医疗资源。

世卫组织总干事谭德赛：接种疫苗，及时检测。

世卫组织总干事谭德赛：接种疫苗，及时检测。

他说："我们再度呼吁人们接种疫苗，接受新冠检测，并在必要情况下佩戴口罩，人群聚集的室内空间则应及时通风。"

世卫组织新冠疫情负责人凯克沃（ Maria Van Kerkhove）表示，除新冠病毒之外，流感病毒、鼻病毒以及肺炎的广泛传播，使得全球范围内呼吸道感染病例正在急剧增多。她表示："我们认为，冬季以来出现的感染激增趋势将在北半球一直持续到一月份。"

世卫组织紧急状况负责人瑞恩博士（ Dr. Michael Ryan）建议人们，尽可能接种疫苗，并佩戴口罩。他说："新冠疫苗也许不能让人不被感染，但它可以降低住院治疗或死亡的概率。"

在中国武汉首次发现新冠病毒感染病例的三年半之后，世卫组织在2023年5月宣布新冠大流行已经结束。

专访：新冠病毒如何影响心率和睡眠？

（美联社，法新社）

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