 世卫组织：印度新冠变种 ″引发忧虑″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.05.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

世卫组织：印度新冠变种 "引发忧虑"

世卫组织宣布，迹象显示，在印度发现的新冠病毒突变体比其他变种更具传染性。目前，新冠疫情在印度肆虐已造成可怖状况。

Weltspiegel 11.05.2021 | Corona | Indien Neu Delhi | provisorisches Krankenhaus

13.6亿人口的印度目前正遭遇严重的第二波疫情 

（德国之声中文网）世卫组织将首次在印度发现的B.1.617病毒突变列为引发全球忧虑的变种。该组织专家克尔克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，有数据显示，该变种有高度传染性，但还需进一步研究。    

这位专家解释说，根据初步研究结果，人类免疫系统可能会对这一变种产生不同反应，不过，目前尚无迹象显示病毒测试、药物或疫苗对印度变种效用较差。   

世卫组织将冠状病毒变体分为两类：“值得注意的”（variants of interest）和“引发忧虑的”(variants of concern)。前者广泛存在；后者传染性更强、更难对付，或会导致更严重病情。迄今，驻日内瓦的这一联合国机构只将俗称的英国、南非和巴西变种归于此类。 

Indien Ungefähr 45 zersetzte Leichen wurden im Ganga-Fluss im Buxar-Distrikt von Bihar gefunden

约40具尸体被冲上印度北部的恒河岸   

  

似染疫者恒河

眼下，印度每天有数十万人染疫。自新冠疫情爆发以来，该国统计在案的染疫数量已达2260万例，国家卫生系统不堪重负，一再有关于由于医院缺氧而导致病人死亡的报告。此间，德国及其它国家已提供紧急援助。   

在印度北部，众多疑似新冠死者的遗体被河水冲到了恒河岸上。可怖图像在当地住民及印度社交媒体引发惶恐。官员们说，在比哈尔邦和北方邦这两个最贫穷地区的交界地段发现约40具尸体，有些已在河里漂浮数天。他们被扔进河里，可能是因为火葬场人满为患，也可能因为家人买不起焚尸燃木。   

在印度广袤乡间，疫情迅速蔓延，使当地卫生设施及火葬场和墓园均供不应求。据官方提供的数字，目前，印度每天约有4000人直接或间接死于染疫，总死亡人数已逼25万。未登记在案的数字可能还要高出多倍。  

观看视频 00:47

印度火葬场来不及火化新冠肺炎亡者

德新社，法新社  

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。  

DW.COM

印度疫情屡创新高 祸不单行疫苗告罄

印度的疫情数字再创新高，24小时内新增40万起感染病例。严重的新冠疫情已经让印度医疗系统无法应对，40多国承诺提供制氧机和呼吸机等重要物资援助。与此同时，美国和澳洲还收紧了针对印度的入境限制。  

联合国抗疫伸援手 印度曾婉言谢绝

鉴于印度的新冠疫情有失控之势，近日联合国高层多次表示，希望加大对印度的抗疫援助。但本周的一项援助提议却在印度吃了闭门羹。  

疫情失控面临问责 印度扩大疫苗注射规模

随着印度持续扩大疫苗注射，卫生部长表示目前该国没有疫苗短缺的状况，并指责批评者散布错误信息。  

相关内容

印度火葬场来不及火化新冠肺炎亡者 28.04.2021

印度新冠肺炎病例激增，在一些受影响最严重的城市，尸体只能被送到临时设施火化。印度卫生部数据显示，13亿人口的印度，感染人数为1731万，死亡人数为195,123人，一夜之间有2,812人死亡。

Indien Kumbh Mela in Haridwar

印度疫情再度加重 感染总数已超巴西 14.04.2021

本周三，印度日增新冠病毒新增感染者数量创下历史新高，达到184372例，同日死亡人数超过1000人。印度疫情最严重的马哈拉施特拉邦政府宣布实施更加严格防疫措施。

Indien Coronavirus Krise

评论：新德里政府应对新冠疫情灾难负责 29.04.2021

迄今，印度官方公布的新冠大流行瘟疫死亡人数是20万，但实际数字要远高于此。德国之声印度语组评论员Isha Bhatia指出，莫迪政府必须对印度目前的惨痛乱局担责。

广告

评论分析

70 Jahre VR China | Einzelkind

客座评论：人口危机显现，但中国政府为什么不愿放弃对生育的控制

延迟一个月后，中国官方公布了第七次人口普查数据。不出人们所料，中国人口增长率继续下跌。不少专家早已对此提出警告。但专栏作者邓聿文指出，在中国，人口和生育问题不单纯是个经济和人权问题，更是一个政治问题。  