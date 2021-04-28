世卫组织：印度新冠变种 "引发忧虑"

（德国之声中文网）世卫组织将首次在印度发现的B.1.617病毒突变列为引发全球忧虑的变种。该组织专家克尔克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，有数据显示，该变种有高度传染性，但还需进一步研究。

这位专家解释说，根据初步研究结果，人类免疫系统可能会对这一变种产生不同反应，不过，目前尚无迹象显示病毒测试、药物或疫苗对印度变种效用较差。

世卫组织将冠状病毒变体分为两类：“值得注意的”（variants of interest）和“引发忧虑的”(variants of concern)。前者广泛存在；后者传染性更强、更难对付，或会导致更严重病情。迄今，驻日内瓦的这一联合国机构只将俗称的英国、南非和巴西变种归于此类。

约40具尸体被冲上印度北部的恒河岸

疑 似染疫者 浮 尸 恒河

眼下，印度每天有数十万人染疫。自新冠疫情爆发以来，该国统计在案的染疫数量已达2260万例，国家卫生系统不堪重负，一再有关于由于医院缺氧而导致病人死亡的报告。此间，德国及其它国家已提供紧急援助。

在印度北部，众多疑似新冠死者的遗体被河水冲到了恒河岸上。可怖图像在当地住民及印度社交媒体引发惶恐。官员们说，在比哈尔邦和北方邦这两个最贫穷地区的交界地段发现约40具尸体，有些已在河里漂浮数天。他们被扔进河里，可能是因为火葬场人满为患，也可能因为家人买不起焚尸燃木。

在印度广袤乡间，疫情迅速蔓延，使当地卫生设施及火葬场和墓园均供不应求。据官方提供的数字，目前，印度每天约有4000人直接或间接死于染疫，总死亡人数已逼25万。未登记在案的数字可能还要高出多倍。

（德新社，法新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。