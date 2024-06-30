世卫组织：全球18亿人因缺乏运动而面临健康风险

人们似乎越来越“懒得动”。如果这种趋势持续下去，2030年，全球缺乏运动的人口比例将达到35%。你是其中一员吗？

（德国之声中文网）根据本周发布的一份最新报告，近18亿成年人因缺乏运动而面临罹患糖尿病、痴呆、中风、癌症等病的风险。

世界卫生组织（WHO）表示，从2010年到2022年，全球缺乏运动的人口比例增加了5个百分点，即使在进行运动的人当中，仍有大约31%未达到运动指导标准。

这项研究发表在《柳叶刀全球健康》（The Lancet Global Health）期刊上。研究指出，34%的女性和29%的男性缺乏足够的身体运动。

报告称，如果当前趋势持续下去，至2030年，全球将有35%的人口缺乏运动。

光吃不动，你不胖谁胖？ 图像来源: Dominic Lipinski/empics picture alliance

世卫组织健康促进司司长鲁迪格·克雷希（Ruediger Krech）表示：“身体缺乏运动是全球健康的一种潜在威胁，显著增加了罹患慢性病的风险，并加重了公共卫生系统的负担。”

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“遗憾的是，全球正在朝着这一危险方向发展。” 克雷希说道，通过使体育活动变得更加普及化、成本更低以及更有乐趣，可以减少患非传染性疾病的风险。

世卫组织推荐哪些体育活动？

根据世卫组织的说法，“体育活动包括所有形式的运动，比如休闲体育活动、往返通勤活动，以及在日常工作和生活中可能进行的活动。”

世卫组织建议每周进行150分钟中等强度或75分钟高强度的活动。

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中等强度的日常活动包括快走以及较大体力投入的清洁活动，如洗窗户或拖地；高强度活动则包括徒步旅行、慢跑以及铲除积雪等。

“错失降低患病风险的机会”

世卫组织总干事谭德塞强调，新的研究显示，人们错失了降低患病风险的机会 – 通过增加体育活动来减少罹患癌症、心脏病的风险，与此同时还能提高心理健康水平。

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“我们必须重新下决心提高身体活动水平，并大胆采取行动，包括采取相应的推动措施，增加资金投入等，以扭转缺乏运动人口持续上升这一令人担忧的趋势。”

研究报告称，高收入国家缺乏运动的人口比例略有下降，但仍未达标。



（德新社、法新社）

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