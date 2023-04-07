世卫组织：中国出现首名H3N8禽流感人类死亡病例

（德国之声中文网）世界卫生组织（WHO）本周二（4月12日）晚些时候说，在去年出现两起非致命性的禽流感感染病例之后，中国报告了首起人类感染甲型禽流感（H3N8）禽流感的死亡病例，感染者是一名来自广东的56岁女性。

WHO网站报道，患者2023年2月22日发病。她于2023年3月3日因重症肺炎住院，随后于当月16日去世。她有多种基础疾病，她在发病前曾接触活禽，家中也有野生鸟类。在报告时，该病例的密切接触者没有出现感染或疾病症状。世卫组织指出，根据现有的流行病学和病毒学信息表明，H3N8病毒不具有在人类中持续传播的能力。不过，该组织建议，为了将感染风险降至最低，各国应提高公众对避免接触高风险环境的重要性的认识，如活动物市场/农场、活家禽或可能被家禽或鸟类粪便污染的表面。

H3N8病毒是什么？

鸟类通常是H3N8病毒的宿主，也会感染其他哺乳动物，比如马、狗或者海豹。自2002年首次在北美水禽中发现该病毒以来，它一直存在。不过首次有记录的人畜共患病例近来在中国出现。之前出现的两个病例分别是去年4月和5月，其中一个人病的很严重，而另一个人只有轻微症状。

中国时或出现人类感染禽流感的病例，这是因为中国的家禽和野鸟数量庞大，与人类解除密切。世界各地的卫生部门认为，监测所有类型的禽流感非常重要，因为病毒很容易演变成大规模疫情。

世界上十大最危险病毒 马尔堡病毒 最危险的病毒是马尔堡病毒。它的名字来自德国拉恩河畔一个田园牧歌般的小镇——但是这个小镇与病毒本身没有任何关系。马尔堡病毒是一种出血热病毒。与埃博拉病毒一样，马尔堡病毒引发抽搐以及粘膜、皮肤和器官出血。它的致死率高达90％。

世界上十大最危险病毒 埃博拉病毒 埃博拉病毒有五个属种，分别以五个非洲国家和地区命名：扎伊尔、苏丹、塔伊森林、本迪布焦和雷斯顿。扎伊尔埃博拉病毒最为致命，死亡率为90％。它目前在几内亚、塞拉利昂和利比里亚以及其他地区传播。科学家认为，可能是果蝠将扎伊尔埃博拉病毒带入了城市。

世界上十大最危险病毒 汉坦病毒 汉坦病毒包含了几种类型的病毒。它的名字来自韩国汉坦河。1950年朝鲜战争期间，美国士兵被认为最早在那附近感染上这种病毒。症状包括肺部疾病、发烧和肾衰竭。

世界上十大最危险病毒 禽流感病毒 不同种属的禽流感病毒经常性地引起恐慌——这可以理解，因为其致死率高达70％。但实际上，人们最为熟悉的H5N1禽流感的风险非常低。只有直接接触过家禽的人才能被感染。这就是大多数病例出现在亚洲的原因，因为不少亚洲人家里养鸡。

世界上十大最危险病毒 拉沙病毒 尼日利亚的一名护士是第一个拉沙病毒感染者。该病毒是由啮齿动物传播。它可能成为地方性流行疾病——这意味着该病毒发生在一些特定地区，例如在非洲西部，并且反复出现。科学家认为，非洲西部15％的啮齿动物都携带有这种病毒。

世界上十大最危险病毒 胡宁病毒 胡宁病毒可引致阿根廷出血热。该病毒感染者将出现组织发炎、败血症和皮肤出血。问题在于，这些都属于常见症状，因此难以在第一时间觉察或者确认该病毒的感染。

世界上十大最危险病毒 克里米亚-刚果发热病毒 克里米亚-刚果发热病毒是由蜱虫传播的。它的致病方式类似于埃博拉病毒和马尔堡病毒。在感染的第一天，患者的面部、嘴巴和咽喉出现针状出血。

世界上十大最危险病毒 马丘波病毒 马丘波病毒会引发玻利维亚出血热（也称为黑斑疹伤寒）。感染该病毒会出现高烧，并伴有大量出血。它的致病方式类似于胡宁病毒。该病毒可以人传人，而啮齿动物经常携带它。

世界上十大最危险病毒 科萨努尔森林病毒 科学家于1955年在印度西南海岸的林地中发现了科萨努尔森林病毒。它是由蜱虫传播的，但是科学家表示很难确定其源头，通常认为老鼠、鸟类和野猪可能是宿主。感染者出现高烧、剧烈头痛和肌肉疼痛并出血。

世界上十大最危险病毒 登革热 登革热一直威胁着人类。如果你打算去热带地区度假，最好了解一下登革热的信息。登革热通过蚊虫传播，在泰国和印度等国的热门度假胜地，每年影响到5千万到1亿人。但是，对于居住在受登革热威胁的地区的20亿人口来说，这更是一个问题。 作者: Helena Schwar



（路透社，法新社，德新社）

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