世卫称无权邀台湾与会 中国轰新西兰挺台

(德国之声中文网) 世界卫生组织法律顾问索罗门（Steven Solomon）周一(5月11日)表示，世卫总干事「无此授权」邀请台湾参加下周的世界卫生大会（WHA），并补充说，成员国对这个自治岛的参与「意见分歧」。

他在网路记者会上强调，只有成员国才能决定谁参加世界卫生大会，台湾过去以「中华台北」名义受邀，是因有政治共识。

世界卫生组织今天表示，目前有13个台湾邦交国提案邀请台湾参与世界卫生大会。

第73届世界卫生大会将在5月18日至19日以视讯形式举行。

两岸国际舞台过招

中国周一则斥责新西兰支持台湾参加世卫组织，并要求新西兰不要在这个问题发表错误的声明，以免损害两国关系。

中国外交部发言人赵立坚周一在例行记者会上表示，新西兰方面的评论严重违反了“一个中国”的原则，也就是台湾是中国的一部分。

他说：“中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向新方提出严正交涉。”

在美、日、加、英、法、德、澳后，新西兰的财政部长和外交部长上周表示，新西兰支持台湾参加世卫组织。

台湾外交部部长吴钊燮周一在立法院表示，要突破中国对世卫组织的垄断，需要更加强大的国际力量。

他指出，中国和世卫组织在2005年签署了一份秘密的备忘录，造成台湾一直被排斥在世卫组织之外。

根据台媒报导，这份备忘录要求台湾医疗专家参加与世卫组织有关的活动都要经过北京同意。内容还规定，世卫组织给台湾提供援助的决定也需要中国的同意。

美国参院新法案介入

根据美国网路媒体Axios记者贝书颍 (Bethany Allen-Ebrahimian)在推特上第一时间发出的信息。美国参议院通过了一项法案，指示国务卿为台湾重新获得世卫组织观察员地位制定战略。

根据美国参议院网站公布的内容，这项提案由共和党议员英霍夫 (James Inhofe)领衔提出。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)