世卫秘书长：中国需提供更多新冠病毒起源的原始数据

(德国之声中文网) 世卫组织秘书长谭德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 周四 (7月15日) 敦促中国配合下一阶段的新冠病毒起源调查，并要求北京提供更多相关的原始数据。

谭德塞在日内瓦的记者会中也承认，之前国际社会太早开始排除新冠病毒从实验室外泄的可能性。他说，世卫组织正在为展开新一阶段的新冠起源调查奠定基础，并补充说：「我们希望能透过更好的配合来厘清所发生的一切。」

世卫组织过去一段时间面临着越来越大的压力，因为国际社会不断要求该组织对新冠病毒起源进行更深入的调查。今年一月，世卫组织在新冠病毒在武汉现踪超过一年後，才派了一个独立专家小组到当地进行病毒起源的调查。

谭德塞周四承认，相关调查第一阶段的主要挑战之一是「获得原始数据」，因为相关原始数据并未被分享。他说：「现在我们已经设计了第二阶段的研究，我们要求中国要透明，要开放和配合，特别是相关的原始数据，我们要求与疫情初期相关的数据。」

谭德塞：实验室外泄「很普遍」

在独立专家小组结束第一阶段调查后，该小组成员拖延至3月下旬才公布相关报告，而专家小组和他们的中国同事并未针对新冠病毒起源得出明确的结论。

相反地，他们根据可能的一些假设进行排序，发现新冠病毒最有可能通过一些动物作为媒介，从蝙蝠跳到人类身上，而病毒从实验室泄漏的理论被认为是「极其不可能的」。

该调查团队因缺乏透明度和独立探访的权利，以及因他们没有对实验室泄漏理论进行更深入的评估而受到批评。法新社报导指出，该报告中仅有440字专门讨论和否定了病毒从实验室外泄的理论。

相关理论长期以来被认为是右翼阴谋论，中国政府也不断强烈抨击相关假设，但这个观点在美国却得到了越来越多的支持。

谭德塞周四重申，世卫需要对病毒从实验室外泄的假设进行更多调查。他认为，之前有些团体太早便试图排除病毒从实验室外泄的可能性。身为免疫学家的谭德塞强调，他自己以前曾担任过实验室技术员，「而实验室事故是会发生的」。

他说：「这很常见，我见过类似的情况发生。特别检查在实验室发生了什么事是很重要的"。我们需要关于这些实验室在新冠疫情开始之前的情况的信息。」

谭德塞此前曾感叹，国际专家小组无法获得做出正确评估所需的所有原始数据。他说，全世界有超过400万人因染上新冠病毒而丧命，并强调：「我认为我们有责任知道发生了什么事。我们需要知道发生了什么事，才能借此防止类似疫情再次发生。」

(法新社、美联社)

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