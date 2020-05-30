世卫盼美国留步 巴西疫情中重启观光

(德国之声中文网) 5月29日，美国总统特朗普宣布将退出世界卫生组织。周一(6月1日)，世界卫生组织秘书长谭德塞在视频记者会中表示仍期盼与美国继续合作。

谭德塞补充说，美国政府数十年来为世界各地的卫生健康贡献良多。他没有回答记者的延伸提问。世界卫生组织也没有回答在失去美国提拨的款项之后，打算如何填补资金缺口。

美国总统特朗普5月18日晚上警告，30天内若没有看到世卫做出实质改善（substantive improvements），美国将永久冻结对其拨款，并将重新考虑美国的世卫会员资格。29日，特朗普宣布，尽管美国非常关切世界卫生组织在处理疫情时对中国的信息抱持太高的信心，世卫仍没有达成美国所要求的改革，因此美国将退出世界卫生组织。

美国抗议恐加速疫情扩散

目前美国仍是世界上疫情最严重的国家，有1,811,360个确诊案例，105,165个死亡病例。最近因佛洛伊德死亡案件，美国各地掀起抗议运动，专家警告在街头群聚可能进一步酿成第二波疫情。

范德堡大学医学中心（VUMC）传染病和疫苗专家夏弗纳（William Schaffner）博士在6月1日告诉路透社:「大群民众聚集在一起，与彼此长时间靠在一起，时常欢呼或是大叫。所以他们活力十足的呼吸着。我们知道无症状感染者可以散播病毒，所以在这个情况下，新冠病毒可能扩散给他人。」

现在全球已经有超过600万人确诊，超过37万人死亡。

拉丁美洲疫情惨重

世界卫生组织应急专家莱恩(Mike Ryan)表示，在过去24小时之内，世界上确诊数最高的十个国家当中，有四个国家属于拉丁美洲。

拉丁美洲已经有超过一百万个确诊病例、超过五十万个死亡病例。如此庞大的数字当中，有一半确诊病例、以及六成死亡病例属于巴西。截至截稿为止，巴西有526,647个新冠确诊病例，以及29,937个死亡病例。

尽管如此，巴西首都里约热内卢市市长仍然在周一宣布将开放热门观光景点，并且放松一些管制措施。世卫应急专家莱恩警告，巴西还未脱离疫情险境。

张慈/杨威廉 (德新社、法新社)