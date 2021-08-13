 世卫：相信中国会配合新冠朔源调查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.08.2021

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时政风云

世卫：相信中国会配合新冠朔源调查

在今年1月的新冠朔源调查在透明度及资料完整度上受外界质疑后，世卫又展开了第二阶段的朔源研究，但中国拒绝提供关于最早新冠确诊者的相关数据。然而世卫18日又表示，他们有信心中国会继续协助朔源工作。

China Wuhan Coronavirus Institute of Virology

世卫展开第二阶段新冠朔源调查，然中国认为这一次重启调查是「政治朔源」，引起争议。

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中国卫健委副主任曾益新7月22日在新闻发布会上表示，中国不接受世界卫生组织提出的新冠溯源第二阶段调查计划。他说，这个计划里面透露出“对常识的不尊重和对科学的傲慢态度”。美国立即回应，表达失望。

新冠病毒到底源自哪里？疫情全球流行一年多后，这个问题依然无法解答。不过近几个月来，最初被视为凭空假设、甚至阴谋论的“实验室泄漏说”得到越来越多的关注和讨论。

西方此轮疫情起源调查的舆情，与去年特朗普发动的病毒溯源调查一样，目标皆指向武汉病毒研究所，外界认为此乃拜登政府借世卫大会打击中国、遏制中国影响力的一张很方便、低成本的制华牌。但这可能只是拜登政府的目的之一。

（德国之声中文网）就在北京拒绝外界要求其重启新冠病毒起源调查的呼吁后，世界卫生组织18日表示，他们仍旧相信中国会配合调查。

自2019年底新冠病毒在中国武汉首次出现以来，截至目前全球染疫人数已超过2亿、死亡人数达438万，全球经济落入低谷，世界各地要求中国政府重新调查新冠起源的压力也逐渐加大。

法新社报导，世卫组织紧急项目执行主任迈克尔・瑞安表示：「我相信......我们在中国的同事非常愿意在进一步探索新冠起源所需的科学研究方面与我们进行合作。」

世卫12日要求中国政府提供最早的新冠确诊病例的相关数据，好让研究小组可以继续第二阶段新冠朔源的调查，但北京拒绝了这项请求。

中国外交部副部长马朝旭13日在记者会上说，世卫在未与成员国充分协商下，提出第二阶段病毒溯源工作计画，且该计画没有採纳2021年1月世卫国际专家小组首次赴武汉调查后提出的成果报告中的科学结论和建议。

马朝旭称：「中国支持科学朔源，反对溯源政治化。」

对此，瑞安表示这起朔源调查与政治无关，而是为了避免未来再次发生全球流行疾病的关键。

法新社报导，瑞安在18日时表示：「我认为政治真的改变了整体氛围。」他说，世卫团队在幕后非常努力地工作，希望提高人们的信心水平，让大家愿意再一次回到科学朔源的工作裡。

武汉实验室洩漏病毒说引中方不满

世卫在今年1月派国际专家到武汉与中国专家共同撰写的中国─WHO联合研究报告中没有针对新冠起源一事得出明确结论，而是罗列出了四种假设。

报告中指到，病毒通过中间媒介动物从蝙蝠跳到人类是最有可能的情况，而病毒从武汉P4实验室泄漏是「极其不可能的」。

China WHO-Team in Wuhan

世卫国际专家小组今年1月曾赴武汉进行调查。

然而，该调查因缺乏透明度、在许多数据蒐集上没有访问权限，以及没有对实验室泄漏理论进行更彻底的评估而受到外界批评。

世卫总干事谭德塞也公开表示世卫对武汉实验室的初步调查还不够深入。美国总统拜登则是在5月下令美国情报界要对病毒的来源进行单独调查。

随着中国不愿意向外部调查人员开放武汉实验室，西方专家们越来越愿意评估病毒可能从实验室泄漏的理论，这曾被认为是美国极右派宣传的阴谋。谭德塞7月中向成员国提出下一阶段调查的优先事项包含对武汉实验室的审计，此举激怒了北京，中国卫健委副主任曾益新说该计划显示了「对常识的不尊重和对科学的傲慢」。

马朝旭则指控美国炒作武汉实验室病毒泄漏理论。中国官媒《环球时报》报导，他说：「最近有2500万中国民众联署要求调查美国德特里克堡实验室，我认为这充分反映了中国民众的合理关切和正当要求......如果美国心裏没有鬼，就应该邀请世卫组织去德特里克堡，北卡罗来纳大学进行溯源调查。」

（综合报导）

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