世卫疫情起源调查报告延迟公布 各界起疑

(德国之声中文网) 根据《华尔街日报》报导，世卫疫情起源调查小组计划取消发布至中国武汉调查的摘要报告，主因是中美两国在这个议题上有重大分歧，且有国际科学家团队呼吁进行新的调查。

世卫总干事谭德塞在2月12日曾表示，该小组将在几周后发布一份摘要报告，简要总结武汉考察团的情况，并在其后发布完整报告。

但至今不但没有摘要报告，更传出世卫取消发布计划。《华尔街日报》报导，带队的食品安全科学家安巴雷克 (Peter Ben Embarek)则改口说，世卫计划在发布完整的最终报告的同时，再发布摘要。

他强调，摘要报告并不包含所有的细节，「既然大家对这份报告有如此大的兴趣，那么仅有摘要将无法满足读者的好奇心。」

世卫发言人贾萨雷维奇 (Tarik Jasarevic)也表示，最终报告「将在未来几周内公布，并将包括调查主要发现」。

科学家质疑调查透明度

根据《华尔街日报》，1个由20几位科学家组成的团体3月4日在一封公开信中呼吁世卫进行新的国际调查。他们说，上个月完成任务的世卫组织团队在武汉没有足够的权限充分调查新冠病毒的可能来源，包括病毒是否从实验室泄露的可能。

根据公开信的预发稿，这个小组由法国、美国、印度、澳大利亚等国26名科学家组成，他们的专业从病毒学、动物学和微生物学等领域都有，他们指出，世卫团队「完全不可能」进行全面调查，任何报告都有可能涉及政治妥协，因为报告最终必须得到中国方面的批准。

专家强调，可信的调查需要公开访谈内容，以及充分获取医院的确诊和潜在的中国新冠病毒病例记录。调查人员也应该被允许查看所有从事新冠病毒工作的实验室记录，包括维护、人员、动物饲养和实验记录。

他们说：「我们不能承受对这场大流行的起源进行任何不绝对彻底和可信的调查」，而他们相信这次的调查正是如此。

对此，中国外交部形容这封公开信是对中国有罪推定，缺乏科学可信度，并称武汉考察团的结论是，实验室来源「可能性极小」，不值得进一步研究。

日前，重回世卫的美国也到处游说表示，该调查透明度不足，将仔细审查报告结果，并敦促中国公布所有相关数据，包括2019年12月的第一批确诊感染病例，以及潜在更早的感染病例。

该小组的调查人员之一德怀尔(Dominic Dwyer)上个月表示，中国拒绝提供新冠病毒早期病例的原始数据，这可能会使调查陷入困境。

邹宗翰/杨威廉 (华尔街日报、路透社)

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