世卫：现阶段不需接种加强针 呼吁富国捐疫苗

（德国之声中文网）世界卫生组织12日表示，目前没有足够证据表明在施打新冠疫苗时，需要第三剂加强针。世卫总干事谭德塞（Tedros Adhanom）也说，全球疫苗供应非常不平等，当部分国家还未能为其医疗人员和弱势群体接种疫苗时，其他国家却订购数百万计的疫苗加强针，这个情况令人十分失望。

谭德塞在12日举行的例行发布会上指出，全球疫苗分配不均，是因为一些「贪婪」举动所致。他呼吁疫苗厂商优先提供贫困国家新冠疫苗，而不是说服各国使用更多剂量。

7月8日，美国辉瑞和德国生物新技术公司才刚发表联合声明，计划下个月向美国和欧洲等地监管机构申请它们联合研发的新冠疫苗第三剂接种授权，并称接种第三剂疫苗可大幅增强针对新冠病毒的抗体水平，包括变种病毒。

谭德塞说，「我们正选择不去保护有需要的人」，并强调，现在的当务之急是为那些还未接受过一剂疫苗的人接种。他也呼吁辉瑞公司和莫德纳公司，全力以赴为COVAX丶非洲疫苗采购工作组以及覆盖率极低的中低收入国家提供疫苗，而不是优先为疫苗接种率相对较高的国家提供疫苗加强针。

目前包括以色列和英国等国，都在考虑在实施加强型疫苗接种计划，英国可能是针对50岁以上的人和较为脆弱族群实施加强型疫苗接种计画。以色列则是计画针对免疫力低弱的人施打第三针。另外，印尼及泰国则计划针对已完成接种两剂中国科兴疫苗的医护人员，施打第三剂其他品牌的新冠疫苗。不过，世卫组织的专家对完全免疫的人，接种疫苗加强针的必要性提出异议。

世卫首席科学家斯瓦米纳坦（Soumya Swaminathan）博士说：「没有科学数据和证据显示混打疫苗 (的效果)。」斯瓦米纳坦表示，完整接种两剂疫苗的人仍可能染疫，Delta变种病毒也不例外，但多数为轻症或无症状，代表疫苗仍可防范重症和住院。

斯瓦米纳坦表示，若有需要，世卫组织将就加强针量提出建议，但任何此类建议「必须基于科学和数据，而不是基于个别公司宣称现在应该将疫苗作为加强剂量来使用」。

世卫呼吁富国捐疫苗

世界卫生组织(WHO)突发事件规划执行主任莱恩(Michael Ryan)表示，若富国决定进行加强型疫苗接种计画，而不是向发展中国家捐赠疫苗，「我们之後回过头看会感到愤怒，我认为，我们也会感到羞愧」。

他说，疫苗厂商未能增加疫苗制造能力，再加上富国拒绝与穷国分享疫苗，这样的结果让人极为失望。此外，世卫12日也表示，Delta变种病毒目前快速在世界各地蔓延，其统计显示已有超国104国出现该病毒株的踪迹，预测Delta很快会成为全球传播的主要病毒株。

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（美联社丶路透社等）