世卫独立小组：世卫及北京本该更有效应对初期疫情

(德国之声中文网) 一个世卫委派的独立小组18日表示，中国官员本应该在去年1月份采取效力更强的公共卫生措施来防止最初的新冠疫情扩散。该小组也批评世界卫生组织（WHO）拖延至2020年1月30日才宣布全球因新冠疫情进入国际紧急状态。

该独立小组由新西兰前总理克拉克 (Helen Clark) 和利比里亚前总统埃伦-约翰逊-瑟利夫 (Ellen Johnson Sirleaf) 领导。他们致力於调查全球处理新冠疫情的方法，并呼吁世界卫生组织应进行改革。

世卫的顶级应急专家瑞安 (Mike Ryan) 说全球的新冠病亡人数预计将「很快」突破每周10万人之后几个小时发布了这份调查报告。

报告表示：「独立小组清楚的是，中国的地方和国家卫生当局本可以在去年1月更有效执行公共卫生措施来应对最初的新冠疫情。」

此外，独立小组也质疑，为什么世卫的紧急委员会直到2020年1月的第三个星期才召开会议，并直到1月30日的第二次会议才宣布全球进入国际紧急状态。

该专家小组由新西兰前总理克拉克 (Helen Clark) 和利比里亚前总统埃伦-约翰逊-瑟利夫 (Ellen Johnson Sirleaf) 领导。

该报告写道：「虽然《国际卫生条例》中没有使用流行病一词，也没有特别定义何谓流行病，但使用该词确实可以让人们关注卫生事件的严重性。世界卫生组织直到2020年3月11日才使用了这个词来形容新冠疫情。世卫所主导的全球流行病警报系统未能发挥其作用。世界卫生组织没有足够的力量来完成这项工作。」

该独立小组也在报告中强调，世卫的失误不该成为世界领导人在防疫上屡屡失误的藉口。报告指出，即使卫生官员发出了明确的警告信号，但是「在太多的国家，这一信号被忽视了」。

报告还指责，公共卫生领导人对疫情初期浮现的证据反应缓慢，强调他们未意识到无症状感染者会传播新冠病毒的可能性。中国在疫情初期发布的报告和德国的一份报告都显示无症状感染者会传播病毒。但包括世卫在内的主要卫生机构却提供了相互矛盾丶甚至是误导性的建议。

贫富差距影响疫苗分配

该小组指出，资源分配不平恐危及全球疫苗的推广。为了说明这种差异，临时报告中包括一张图表，显示各国预计何时为其国民接种疫苗。像美国这样的富有国家预计在2021年底前完基本的疫苗接种活动；而贫穷国家到那时甚至不太可能为其弱势人群开始接种疫苗，疫苗施打预计到2023年底才会完成。

该报告写道：「无论你是出生在利比里亚丶新西兰，或者其他任何地方，你的出生地都不应该成为决定你接受新冠疫苗的优先顺序。」

在特朗普总统的领导下，美国在新冠疫情爆发後，不断指责世卫「以中国为中心」，该机构对此予以否认。以法国和德国为首的欧洲国家则主张解决世卫组织在资金丶治理和法律权力方面的不足。独立小组呼吁国际社会重新整顿全球秩序，并表示将在5月向世卫194个成员国的卫生部长提交最终报告，并在报告中做出建议。

杨威廉/邹宗翰 (路透社丶纽约时报)

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