世卫溯源专家：新冠很可能从动物通过宿主再传人

（德国之声中文网）世卫专家组在中国为期四周的调查中，未能澄清新冠病毒如何传染到人。在武汉举行的新闻发布会上，世界卫生组织新冠病毒溯源小组组长本·恩巴雷克（Peter Ben Embarek）博士表示，此次调查没有获得全新的认识，但是加深了已有的了解。

恩巴雷克表示，虽然就新冠病毒的起源问题有着4种假设，但最可能的是通过动物作为中间宿主将病毒传播给人。

调查小组未能确认中间宿主是哪种动物。专家表示，目前只达到初步了解，还需做更多的科研调查。专家称，新冠病毒可能来自蝙蝠，但蝙蝠不大可能是在武汉。对蝙蝠样本的研究以及其它潜在宿主动物，都应进行更多的研究。

新冠病毒来源其它3个假设是：一种特定动物直接传给人，没有中间宿主；通过冷冻食品；与实验室有关的事件。

非常不可能从实验室泄漏

本·恩巴雷克说，“尽管事故的确会发生，……世界上任何地方都没有实验室发表、或使用这种病毒或与之接近的病毒进行研究”，因此用这一假设“解释病毒传入人群非常之难”，所以不会提议再做这方面的进一步研究。他还引述武汉病毒实验室的安全规章表示：“非常不可能从那里泄漏任何东西。”

美国前任总统特朗普政府内不乏支持“实验室假设”的官员。不久前，前国务卿蓬佩奥在一次报告中表示，不排除病毒来自实验室的可能。

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对于冷冻食品的假设，本·恩巴雷克表示：“我们知道病毒可以在冷冻环境下存活，但我们并不真正知道这些病毒是否会传染给人，以及在何种情况下和可能会发生。”

2019年12月初在中国中部大城市武汉发现了首例新冠病例。2020年1月23日，武汉市以及周边地区宣布封城，直到数月后才解封。在此期间，新冠病毒在全球爆发，3月11日，世界卫生组织宣布新冠病毒疾病是“全球瘟疫”。2020年2月间，全球新冠病亡人数已超过230万。

本次新冠病毒溯源小组由中国17名和其它10个国家及联合国机构的17名专家组成。去年5月，世卫做出调查病毒源头的决定，10月进行组团。今年1月，调查小组终于进入武汉市。

过去两周来，这个34人的专家小组对武汉市内以及周边的生鲜市场、卫生部门以及病毒实验室做了实地调查。

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