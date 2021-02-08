 世卫溯源专家：新冠很可能从动物通过宿主再传人 | 科技环境 | DW | 09.02.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

世卫溯源专家：新冠很可能从动物通过宿主再传人

新冠病毒溯源新闻发布会上，世界卫生组织的专家说，新冠病毒很可能从动物通过宿主再传给人。专家不再追踪实验室假说。他也强调，新冠的溯源才刚刚开始。

China Wuhan | Coronavirus | PK der WHO zu Untersuchungen

科普曼斯女士（荷兰）、本·恩巴雷克（丹麦）、梁万年等（从右至左）

DW.COM

世界卫生组织专家周三到访武汉病毒研究所，并与该所病毒专家石正丽会面。该研究所曾被怀疑是新冠病毒外泄的源头，一度成为舆论焦点。

尽管中国方面一直强调，疫情溯源工作是一个科学议题，不应被政治化。但是本周六，位于武汉的世卫调查组依然被安排参观了旨在突出中国共产党领导作用的“武汉抗疫成就展”。此前，世卫调查组探访了武汉的两间医院，与疫情最早期的一线医护人员展开交谈。

（德国之声中文网）世卫专家组在中国为期四周的调查中，未能澄清新冠病毒如何传染到人。在武汉举行的新闻发布会上，世界卫生组织新冠病毒溯源小组组长本·恩巴雷克（Peter Ben Embarek）博士表示，此次调查没有获得全新的认识，但是加深了已有的了解。

恩巴雷克表示，虽然就新冠病毒的起源问题有着4种假设，但最可能的是通过动物作为中间宿主将病毒传播给人。

调查小组未能确认中间宿主是哪种动物。专家表示，目前只达到初步了解，还需做更多的科研调查。专家称，新冠病毒可能来自蝙蝠，但蝙蝠不大可能是在武汉。对蝙蝠样本的研究以及其它潜在宿主动物，都应进行更多的研究。

新冠病毒来源其它3个假设是：一种特定动物直接传给人，没有中间宿主；通过冷冻食品；与实验室有关的事件。

非常不可能从实验室泄漏

本·恩巴雷克说，“尽管事故的确会发生，……世界上任何地方都没有实验室发表、或使用这种病毒或与之接近的病毒进行研究”，因此用这一假设“解释病毒传入人群非常之难”，所以不会提议再做这方面的进一步研究。他还引述武汉病毒实验室的安全规章表示：“非常不可能从那里泄漏任何东西。”

美国前任总统特朗普政府内不乏支持“实验室假设”的官员。不久前，前国务卿蓬佩奥在一次报告中表示，不排除病毒来自实验室的可能。

China | Coronavirus | WHO Experten in Wuhan | Jinyintan Hospital

武汉疫情初期金银潭医院收治了大批新冠病毒患者

对于冷冻食品的假设，本·恩巴雷克表示：“我们知道病毒可以在冷冻环境下存活，但我们并不真正知道这些病毒是否会传染给人，以及在何种情况下和可能会发生。”

2019年12月初在中国中部大城市武汉发现了首例新冠病例。2020年1月23日，武汉市以及周边地区宣布封城，直到数月后才解封。在此期间，新冠病毒在全球爆发，3月11日，世界卫生组织宣布新冠病毒疾病是“全球瘟疫”。2020年2月间，全球新冠病亡人数已超过230万。

本次新冠病毒溯源小组由中国17名和其它10个国家及联合国机构的17名专家组成。去年5月，世卫做出调查病毒源头的决定，10月进行组团。今年1月，调查小组终于进入武汉市。

过去两周来，这个34人的专家小组对武汉市内以及周边的生鲜市场、卫生部门以及病毒实验室做了实地调查。

观看视频 01:43

世卫考察团开始溯源 中国民众怎么看?

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Weltspiegel 05.02.2021 | USA Washington | Joe Biden, Präsident

强调与中国「极端竞争」 拜登称习近平「骨子里没民主」 08.02.2021

美国总统拜登7日在美国电视网CBS播出的访谈中也表示，他希望中美关系不完全建立于冲突上。同日，中国驻美大使则质问美国是否愿让世卫到该国进行新冠起源调查。

China l WHO-Experten in Wuhan beginnen mit Untersuchung

世卫专家组开始两周新冠溯源调查 28.01.2021

隔离14天后，世卫专家组周四开始实地工作。世卫总干事谭德塞表示，希望科学家获得所需要的支持、准入和数据。

Weltspiegel 03.02.2021 | China Wuhan | WHO-Untersuchung

世卫专家组访武汉病毒研究所 03.02.2021

世界卫生组织专家周三到访武汉病毒研究所，并与该所病毒专家石正丽会面。该研究所曾被怀疑是新冠病毒外泄的源头，一度成为舆论焦点。

广告

经济纵横

Deutschland Containerhafen Hamburg

疫情重创：德国出口呈11年来最大降幅

受新冠大流行瘟疫影响，德国去年出口呈现2009年全球金融危机以来最大降幅。 很多专家预期今年世界经济将从2020萧条年复生，使出口商们信心增加。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  