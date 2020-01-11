世卫:武汉肺炎疫情未扩散

(德国之声中文网) 世界卫生组织周日(1月12日)表示，在中国武汉爆发肺炎以来，已有1人死亡和40人遭到感染。但目前为止尚未蔓延开来。

世卫组织的声明说，有充分的证据显示，这次肺炎的暴发与患者在武汉一个海鲜市场的工作有关。声明也说，该市场已于1月1日关闭。「在这个阶段，没有医护人员感染，也没有人传人的明确证据」。

武汉市卫生健康委员会在周日晚间发表声明表示，有4名之前被怀疑感染的病人确认没有事之后已经离院，截至周六都没有发现新的病例。武汉当局也说，717名被认为与患者有密切接触的人尚在接受医学观察。

武汉是中国国内和国际重要的交通枢纽。日前怀疑可能是病毒来源的海鲜市场已经暂停营业。目前中国其他地方或国际上都没有传出其他病例。

世卫组织上周表示，这个不明肺炎的病毒与导致严重致命急性呼吸道综合症（SARS）和中东呼吸道综合症（MERS）的冠状病毒出于同源。冠状病毒轻可引起普通感冒，重则会导致像SARS的感染。有些类型引起的疾病没有这么可怕，另一些则可能致命。

夏立民/洪沙 (路透社)