 世卫核准中国科兴疫苗作紧急使用 | 科技环境 | DW | 02.06.2021

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科技环境

世卫核准中国科兴疫苗作紧急使用

世界卫生组织1日核准了中国的科兴疫苗做紧急用途，这也让科兴继中国国药的疫苗後，成为第二支被国际机构批准紧急使用的中国新冠疫苗。现在科兴可以被用于低收入国家的COVAX计划。

WHO-Zulassung für chinesischen Impfstoff Sinovac Biotech

世界卫生组织1日核准中国科兴疫苗作为紧急使用。

(德国之声中文网) 世界卫生组织1日表示，他们批准了华锐生物技术公司生产的科兴新冠疫苗作为紧急用途。这是继中国国药集团的新冠疫苗在5月获得世卫批准后，第二个进入世卫紧急用途名单的中国疫苗。世卫组织批准名单中还包括由BioNTech与辉瑞丶莫德纳丶阿斯利康和娇生所研发的疫苗。

该公告允许将可使这种两种疫苗纳入世卫新冠肺炎疫苗实施计划 (COVAX) 的一部分，该计划主要向许多低收入国家提供新冠疫苗。目前只有阿斯利康和辉瑞的新冠疫苗通过COVAX计划向各国提供疫苗。目前科兴疫苗尚未正式被纳入COVAX计划中使用。

全球疫苗获取不平等

世卫组织负责卫生产品获取的助理总干事西芒（Mariangela Simao）1日表示，世界迫切需要多种新冠疫苗，以解决全球疫苗获取不平等的问题。她补充说：「我们敦促疫苗制造商参与COVAX计画，分享他们的专业知识和数据，为控制全球新冠疫情作出贡献。」

BG Impfkampagnen an abgelegenen Orten | Brasilien Amazonas

巴西的「S项目」在巴西的Serrana镇对科兴疫苗进行了现实条件下的测试，结果显示该镇的新冠病例数量大量减少。

世卫组织总干事谭德塞说，科兴疫苗是安全和有效的，而且其易于储存的条件使科兴疫苗适用于恶劣的气候。谭德塞说：「现在至关重要的是将这些救生工具迅速送到需要疫苗的人手中。」

在不同的试验中，科兴疫苗的疗效差异很大。世卫组织单独的专家战略咨询小组（SAGE）地研究显示，科兴第三阶段试验中的疫苗疗效从51%到84%不等。世卫组织说，该疫苗在100%的受测人群中，能预防了新冠重症和住院治疗。

印尼上个月指出，该国对12万名接受科兴疫苗的医护人员进行的研究结果表明，科兴疫苗在预防新冠相关症状的效果为94%。

科兴的制造商华锐表示，截至5月底，该公司已在中国和国外供应了6亿多剂科兴疫苗，其中4.3亿多剂已被使用。据法新社报道，这种疫苗已经在全世界22个国家使用，其中包括巴西丶印尼和土耳其。

巴西的「S项目」在巴西的Serrana镇对科兴疫苗进行了现实条件下的测试，结果显示该镇的新冠病例数量大量减少。在75%的人口於4个月内接受了两剂科兴疫苗后，该镇的新冠死亡人数下降了95%，住院人数下降了86%，有症状的病例下降了80%。

仅限成年人使用

DW.COM

根据发表在美国医学杂志上的最新研究，中国国药集团研发的两款疫苗保护力均超过70%。但一些专家指出，这份研究的受测者主要为年轻男性，女性样本明显不足。另一份乌拉圭的初步研究显示，中国科兴疫苗预防新冠患者死亡的有效率超越辉瑞疫苗。

世界卫生组织为中国国药集团生产的新冠疫苗亮了绿灯。该疫苗成为首个获得世卫认可的非西方国家研制的新冠疫苗。这一批准将有助于加速全球正在进行的疫苗接种运动。

中国医学专家钟南山透露，目前中国国内的疫苗接种进度明显落后于许多西方国家。与此同时，中国却宣布向40多个国家提供5亿剂疫苗。中国外交部否认“疫苗外交”之说法，防疫专家张文宏则强调，在疫苗问题上，助人其实也是利己。

世卫组织在一份声明中说：「世卫组织建议将科兴疫苗用于18岁及以上的成年人，每人采用两剂疫苗，接种的间隔时间为2至4周。」

世卫指出，由于试验中60岁以上的人很少，他们无法估计科兴疫苗在老年人群中的表现如何。世卫组织说：「尽管如此，世卫组织不建议对该疫苗设置年龄上限。」

世卫还并补充说，其他国家使用科兴疫苗的数据表明该疫苗可能对老年人有保护作用。

(路透社、法新社、美联社) 

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