 世卫：望疫情2022结束 12岁以上儿童应戴口罩 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.08.2020

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时政风云

世卫：望疫情2022结束 12岁以上儿童应戴口罩

围绕新冠抗疫斗争，世界卫生组织出台了新规定。该组织总干事谭德塞还对大流行瘟疫前景作了大胆预测。

Südkorea Seoul | Coronavirus | Rückkehr Schüler (picture-alliance/Photoshot)

韩国青少年：戴口罩更安全？

（德国之声中文网）在与联合国儿童基金会合作制定的一份新规定中，世界卫生组织称，“自12岁起，儿童应在同样环境下与成人一样戴口罩，——尤其在不能保持至少1米的社交距离、所在地区感染率高的情况下。”

世卫组织指出，有关儿童在新冠病毒传播方面所扮演的角色依旧很不清楚。该组织表示，尽管有一系列迹象显示，与成年人相比，儿童较不易感染，但另有数据表明，青少年在传播新冠病毒方面比儿童扮演着更积极的角色。

五岁以下儿童……

……不应戴口罩。——世卫组织和联合国儿童基金会如是说。它们指出，这符合儿童的一般利益及其安全；对残障儿童或发展滞后儿童也不应规定戴口罩义务。

Lehrerin mit Schutzmaske in einem Kindergaten in Amman, Jordanien (Reuters/M. Hamed)

约旦幼儿园孩子：不戴口罩更好！

对6至12岁儿童而言，则戴口罩更好，比如，他们处于这样的情况：生活在大瘟疫重灾区；或者，与风险群体有接触。此时，最好是附近有一名成年看护人，以便能帮助他们安全使用口罩。

大流行瘟疫2022年结束？

谭德赛总干事在日内瓦表示，世卫组织希望“此次大流行瘟疫能在不到两年的时间里结束”。他说，虽然与1918年的西班牙流感相比较，存在着全球化、近距离、联系等因素带来的不利，但世界今天拥有技术进步带来的有利条件。

Schweiz PK WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zu Coronavirus (picture-alliance/Keystone/S. Di Nolfi)

世卫组织总干事谭德塞：“技术上和科学上强于”1918年

他表示，经由“最大限度运用现有手段”，相信将制造出疫苗，此次大流行瘟疫可短于西班牙流感的时间内被战胜。按粗略估计，西班牙流感在两年内夺走了多达5000万人的生命。

凝炼/任琛（德新社，路透社）

 

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