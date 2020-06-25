世卫更改新冠时间表：首报不是中国政府

(德国之声中文网)据法新社报道，近日，世界卫生组织更新了对新冠危机早期阶段的报告，称其设立在中国的办事处--而非中国官方本身，对武汉首个新冠病例产生了警觉。

美国总统特朗普不止一次指责世卫组织一方面未能提供阻止新冠大流行的必要信息，另一方面和中国政府走的很近。

4月9日，为了回应批评的声音，世卫组织发布了新冠病毒传播的初步时间表。该疾病现已在全球范围内夺走了超过52万人的生命。

4月27日，世卫组织对该时间表进行了更新。指出：中国武汉市卫健委于2019年12月31日报告了湖北省武汉市的一组肺炎病例。最终确认了一种新型冠状病毒。

世卫组织总干事谭德赛（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在4月20日的一次新闻发布会上说，第一份报告来自中国，但未指明该报告是中国当局，还是其它来源发送的。

新时间表透露的信息

本周，总部位于日内瓦的世卫机构发布了新的新冠时间表，其中提供了有关事件的更详细版本。

新的时间表指出：是世卫组织中国办事处在武汉卫生委员会网站上找到有关该问题的媒体声明后，于12月31日将"病毒性肺炎"病例出现的消息通报至世卫组织的地区联络点。

也就是在同一天，世卫组织的流行病信​​息服务机构从位于美国的国际流行病学监视网络ProMed发现了另一则新闻报道，报道了武汉市同一批因未知原因产生的肺炎病例。

之后，世卫组织分别于1月1日和1月2日两次向中国当局询问相关病例的信息，中国于1月3日提供了信息。

世卫组织紧急事务主任瑞安（Michael Ryan）在周五的新闻发布会上说，各国有24至48小时的时间来正式核实事件并向世卫组织提供有关事件性质或原因的更多信息。

瑞安补充说，当世卫组织发出了核实报告的要求时，中国当局立即联系了世卫组织。

中国官方的反应

针对世卫组织的最新疫情时间表更新，中国国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长胡强强于7月3日表示，有关"中国从未向世卫组织报告疫情暴发"的说法"完全不符合事实"。

面对记者提问的胡强强表示，他手头有一本国务院新闻办上个月印发的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，"全面地记录了中国人民抗击疫情的伟大历程，与国际社会分享中国抗疫的经验做法，阐明全球抗疫的中国理念、中国主张。"

按照中国《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书的表述，2019年12月27日，湖北省中西医结合医院向武汉市江汉区疾控中心报告不明原因肺炎病例。武汉市组织专家从病情、治疗转归、流行病学调查、实验室初步检测等方面情况分析，认为上述病例系病毒性肺炎。

白皮书称：12月30日，武汉市卫生健康委向辖区医疗机构发布《关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知》。中国国家卫生健康委获悉有关信息后立即"组织研究，迅速开展行动"。12月31日凌晨，武汉市卫生健康委在官方网站发布《关于当前我市肺炎疫情的情况通报》，发现27例病例，提示公众尽量避免到封闭、空气不流通的公众场合和人多集中地方，外出可佩戴口罩。当日起，武汉市卫生健康委依法发布疫情信息。

与世界卫生组织的描述相符合，中国官方表示，从1月3日开始"定期向世界卫生组织、有关国家和地区组织以及中国港澳台地区及时主动通报疫情信息。"

世卫组织在6月29日公布新的新冠疫情反应时间表时表示，这份时间表取代了该机构4月发布的时间表，但是它"并非详尽无遗，也不包含每个事件或WHO活动的详细信息。"

美国总统特朗普（Donald Trump）之前宣布，美国作为世卫组织的主要财政捐助国，将与该机构切断联系。他指责世卫组织与中国过于亲密，对这一大流行病的管理非常不善。

到目前为止，世卫组织否认了一切与中国关系过于亲密的指责。