世卫更改新冠时间表：首报不是中国政府

(德国之声中文网)据法新社报道，近日，世界卫生组织更新了对新冠危机早期阶段的报告，称其设立在中国的办事处--而非中国官方本身，对武汉首个新冠病例产生了警觉。
美国总统特朗普不止一次指责世卫组织一方面未能提供阻止新冠大流行的必要信息，另一方面和中国政府走的很近。
4月9日，为了回应批评的声音，世卫组织发布了新冠病毒传播的初步时间表。该疾病现已在全球范围内夺走了超过52万人的生命。
4月27日，世卫组织对该时间表进行了更新。指出：中国武汉市卫健委于2019年12月31日报告了湖北省武汉市的一组肺炎病例。最终确认了一种新型冠状病毒。
世卫组织总干事谭德赛（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在4月20日的一次新闻发布会上说，第一份报告来自中国，但未指明该报告是中国当局，还是其它来源发送的。
新时间表透露的信息
本周，总部位于日内瓦的世卫机构发布了新的新冠时间表，其中提供了有关事件的更详细版本。
新的时间表指出：是世卫组织中国办事处在武汉卫生委员会网站上找到有关该问题的媒体声明后，于12月31日将"病毒性肺炎"病例出现的消息通报至世卫组织的地区联络点。
也就是在同一天，世卫组织的流行病信息服务机构从位于美国的国际流行病学监视网络ProMed发现了另一则新闻报道，报道了武汉市同一批因未知原因产生的肺炎病例。
之后，世卫组织分别于1月1日和1月2日两次向中国当局询问相关病例的信息，中国于1月3日提供了信息。
世卫组织紧急事务主任瑞安（Michael Ryan）在周五的新闻发布会上说，各国有24至48小时的时间来正式核实事件并向世卫组织提供有关事件性质或原因的更多信息。
瑞安补充说，当世卫组织发出了核实报告的要求时，中国当局立即联系了世卫组织。
中国官方的反应
针对世卫组织的最新疫情时间表更新，中国国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长胡强强于7月3日表示，有关"中国从未向世卫组织报告疫情暴发"的说法"完全不符合事实"。
中国方面称，疫情发生以后，“一直本着公开、透明以及对全球卫生安全高度负责的态度，第一时间向世卫组织等及时主动通报疫情信息”
面对记者提问的胡强强表示，他手头有一本国务院新闻办上个月印发的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，"全面地记录了中国人民抗击疫情的伟大历程，与国际社会分享中国抗疫的经验做法，阐明全球抗疫的中国理念、中国主张。"
按照中国《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书的表述，2019年12月27日，湖北省中西医结合医院向武汉市江汉区疾控中心报告不明原因肺炎病例。武汉市组织专家从病情、治疗转归、流行病学调查、实验室初步检测等方面情况分析，认为上述病例系病毒性肺炎。
白皮书称：12月30日，武汉市卫生健康委向辖区医疗机构发布《关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知》。中国国家卫生健康委获悉有关信息后立即"组织研究，迅速开展行动"。12月31日凌晨，武汉市卫生健康委在官方网站发布《关于当前我市肺炎疫情的情况通报》，发现27例病例，提示公众尽量避免到封闭、空气不流通的公众场合和人多集中地方，外出可佩戴口罩。当日起，武汉市卫生健康委依法发布疫情信息。
与世界卫生组织的描述相符合，中国官方表示，从1月3日开始"定期向世界卫生组织、有关国家和地区组织以及中国港澳台地区及时主动通报疫情信息。"
世卫组织在6月29日公布新的新冠疫情反应时间表时表示，这份时间表取代了该机构4月发布的时间表，但是它"并非详尽无遗，也不包含每个事件或WHO活动的详细信息。"
美国总统特朗普（Donald Trump）之前宣布，美国作为世卫组织的主要财政捐助国，将与该机构切断联系。他指责世卫组织与中国过于亲密，对这一大流行病的管理非常不善。
到目前为止，世卫组织否认了一切与中国关系过于亲密的指责。
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从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记
新冠病例全球激增
新冠肺炎的全球感染数字在6月28日突破1000万例，截至6月29日全球已有超过50万人死于新冠肺炎，而美国则是受影响最严重国家，死亡人数逾12.5万人，相当于全世界的死亡病例中，每四人有一人来自美国。
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从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记
美国疫情持续肆虐
美国1月底确诊首例新冠病毒患者，疫情此后在全国各地蔓延，3月底时累计确诊人数超越中国和意大利通报的数字。6月下旬，美国多州的新确诊人数再次呈现直线上升，而出现这一现象的部分原因在于许多联邦州已宣布解除活动禁令、恢复正常生活。在非裔美国人因警察暴力丧生后，各地爆发的大规模反种族主义抗议活动也导致新冠病毒感染者数量上升。
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从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记
拉美疫情失控
5月底，拉美国家成为新冠疫情的另一个重灾区，确诊案例不断增加。巴西、墨西哥、秘鲁、厄瓜多尔、智利的死亡人数持续上升。而大部分拉丁美洲的新增案例都来自巴西。截至6月底，巴西的新冠病毒死亡总数超过5.7万人，仅次于美国。
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从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记
北京疫情死灰复燃？三文鱼成背锅侠
6月11日、12日两天内，北京出现了7起新增病例以及数十名无症状感染者。政府部门如临大敌，迅速封闭了6座大型菜市场，实行严格管理。疾控人员在其中一座市场切割三文鱼的案板中检测到新冠病毒后，全北京多家连锁超市纷纷暂时将三文鱼下架。此前，北京市已经超过50天没有出现本地传播病例，仅有零散的境外输入病例。
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从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记
各国逐步放松防疫措施
欧美国家、俄罗斯、新西兰等国从6月开始逐步解封。欧洲国家开放边境，企业也重新复工，亚洲和非洲多国慢慢回复正常生活。欧盟考虑在7月初对欧盟外的旅客重新开放边境。巴西、墨西哥、南非、印度和巴基斯坦等国则在持续出现新增病例的情况下准备重新开放公共场所，恢复商店营业。
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从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记
到底戴不戴口罩？
欧美国家一度对佩戴口罩的防护作用存疑，并担心会加剧医护人员的口罩紧缺现象，因此，不建议一般民众戴口罩。但在4月初，欧美国家纷纷转变态度，开始强调，即便是简易的棉布口罩，也能防止无症状感染者的飞沫扩散给他人。捷克、奥地利、德国、英国等国家陆续出台规定，要求民众在公共场合戴口罩。世界卫生组织也在6月更新建议，强力建议戴口罩。
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从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记
东京奥运宣布延期
3月底，国际奥委会正式宣布，2020年东京奥运会将推迟一年，最迟在2021年夏季举行。东京奥运会原定于2020年7月24日至8月9日举行。然而在新冠疫情全球爆发后，日本面对的国际压力越来越大，包括加拿大、澳大利亚等多国都表示不会在今年派运动员参赛。在与国际奥委会主席沟通后，日本首相安倍晋三3月24日宣布推迟东京奥运会。
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从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记
“全球性大流行”
鉴于新冠病毒已在全球115国扩散，世界卫生组织于3月11日正式将新冠肺炎疫情定性为“全球性大流行”。与此同时，由于疫情大规模爆发，全球许多国家3月宣布进入紧急状态或实行封锁限制，甚至关闭边境以避免疫情进一步扩散。受到防疫措施影响，各国的经济受到重创。国际货币基金组织4月预测，新冠疫情将引发带萧条以来最严重的经济衰退。
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从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记
意大利沦陷 德国爆发疫情
2月20日前后，意大利北部疫情突然爆发。2月25日，德国西部海因斯贝格县的一位居民被确诊感染。他与妻子在确诊前曾频繁参与社交活动和狂欢节集会，当地随后出现大量感染者。此后德国各地陆续传出了意大利度假归来者被确诊感染的消息，短短一周内德国的病例总数就新增数百人，至3月9日，德国感染人数破千。意大利疫情在3月失控，确诊案例和死亡人数攀升，成为中国以外疫情最严重国家。该国随即宣布全国进入封锁，禁止公开活动即体育赛事，关闭学校及多数商店。
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新冠病毒抵达欧洲
1月24日，法国卫生当局确认法国境内发生3例新型冠状病毒感染病例，标志着该病毒首现欧洲。数小时后，奥地利报告，一人感染该病毒。1月27日晚间，德国巴伐利亚州确诊一名男子感染了新型冠状病毒。这名男子是汽车零部件制造商Webasto员工，一周前与该公司来自中国的一名女同事有过接触。该女子在返回中国后被确诊。这条传染链总共传染了14人。一名英国商人在新加坡参加会议后感染新冠肺炎，随后在度假时又传染给其它度假者。
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从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记
亚洲各国受疫情冲击
新冠疫情迅速从中国蔓延至亚洲多个国家，印度、印尼、日本、新加坡和韩国陆续出现大量确诊病例。中韩疫情在2月逐渐达到峰值，而欧洲国家的疫情才刚刚开始爆发。
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从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记
武汉封城
1月23日，中国对武汉实行“封城”，暂停公共交通，以试图遏制该病毒传播。多国政府陆续派机撤侨。1月30日，世界卫生组织宣布将新冠疫情定为"国际关注的突发公共卫生事件"（ PHEIC）。武汉封城持续了76天，直至4月8日才解封。根据湖北省的官方统计数字，当地确诊病例为6.8万人，而港大则在国际医学期刊《刺针》发表研究报告推算，湖北在疫情期间可能有220万人曾经感染新冠病毒。
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从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记
确认病毒可“人传人”
1月中旬，专家们致力于确认该病毒是否会“人传人”。冠状病毒具“人畜共通性”，意指可以从动物跳传至人类。某些冠状病毒可经由咳嗽或喷嚏传染。世界各地机场开始对来来自中国的旅客做检查。1月20日，官方确认，该病毒可在人和人之间直接传染。
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从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记
新型冠状病毒
专家起初排除了SARS病毒的可能性。2002年，引发致命呼吸性疾病的SARS病毒在中国肆虐，并传播境外，导致全球范围近800人丧生。2020年1月7日，中国科学家宣布，已确认这是一种新型冠状病毒，类似SARS，属于冠状病毒家族，并暂时将它取名为2019-nCoV（2019-新型冠状病毒），患者症候包括发烧、咳嗽、呼吸困难、肺炎。1月13日，世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为“2019新型冠状病毒”(2019-nCoV)。
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从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记
武汉爆发不明肺炎
2019年12月底，微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告，内容首次提到“不明原因肺炎”。 另有一张文件照片显示，该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论，众人皆担忧SARS疫情重演。2019年12月31日，中国向世界卫生组织报告，该国1100万人口的武汉市发生多起呼吸性感染病例，病毒来源不明。世界各地疾病专家们迅即启动了对该病毒真面目的探寻。
作者: 张筠青