世卫暂停疟疾用药临床试验 官员再讚中国

(德国之声中文网) 世卫周一 (5月25日) 表示，目前已暂停部分国家以疟疾用药羟氯奎宁（hydroxychloriquine) 治疗新冠病毒的临床试验。

世卫秘书长谭德塞在例行记者会上説，世卫在做出决定前，参考了上周医学杂志「柳叶刀」(Lancet) 刊登的一项研究，该研究结果显示，染疫病人使用羟氯奎宁恐增加死亡风险。

世卫突发卫生事件执行主任莱恩（Mike Ryan) 也说，世卫是在经过非常仔细的风险分析後，才决定暂停相关的临床试验。

世卫表示将会持续运用其他可能的药物来进行临床试验，其中包含用瑞德西韦与抗爱滋病毒药物来治疗新冠病人。

此外，在各国逐渐解除封锁之际，莱恩警告目前全球的首波新冠疫情才发展到一半。另一名世卫专家也呼吁各国即便抗疫开始出现成效，各国仍须提高警觉。他说：「我们都希望新冠疫情尽快结束，但我们还有很长一段路得走。」

谭德塞说，目前非洲是新冠确诊案例最少的区域，累计的案例只占了不到全球总案例的1.5%。他称赞非洲之所以能抑制新冠疫情在该区域扩散，都该归功於非洲长年对抗不同传染病的经验。

不过世卫的非洲特使索欧 (Samba Sow) 警告，如果非洲各国领袖不尽快将检测作为抗疫的首要目标的话，非洲可能必须面对一个「无声的流行病」。

他说：「我对於非洲新冠疫情的首要担忧是各国因没有确实检疫，而必须面对一个无声流行病的侵袭。我们必须持续敦促非洲各国领袖将扩大采检作为首要目标。」

世卫再讚中国抗疫成效

在警告各国提高警觉的同时，世卫周一也再次称赞中国的抗疫成效，称中国对於各国专家追寻新冠疫情起源的科学性调查抱持很「开放」的态度。

莱恩说，世卫与很多国家的政府都希望尽早了解新冠病毒起源於何种动物，而他对於中国持续对协助这样的研究抱持开放态度感到开心。

过去几周，美国总统特朗普不断批评世卫盲目称赞中国的抗疫成效，并称新冠病毒源自於武汉病毒实验所。然而，该说法已多次被武汉病毒实验所的负责人驳斥。

虽然莱恩不断称赞中国愿意配合国际调查，但他也说目前世卫并未订定一个日期，让国际社会派调查团队到中国进行实地研究考察。他重申：「世卫希望国际专家很快能到中国实地考察。」

世卫秘书长谭德塞则说，世卫二月便与中国达成共识，让世卫能派国际专家到中国实地考察。然而，目前为止尚未有任何国际团队抵达中国，针对新冠病毒的起源展开调查。

同一天，美国总统特朗普再次於一则宣扬美国抗疫成果的推文中，以「中国病毒」来形容新冠病毒。

他在推文中写道：「目前对於美国政府处理新冠疫情的做法有不少正面评价。有时，我们会称新冠病毒为中国病毒。我们透过提供呼吸器丶扩大检测与发放医疗器材让许多州的州长能透过有效抗疫来获得正面评价，但美国联邦政府却未因此获得足够的正面评价。最重要的是，我们帮助了许多人。」

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)