世卫:新冠病毒可能永远不会消失

(德国之声中文网) 世界卫生组织周三(5月13日)表示，新冠病毒可能和艾滋病毒 (HIV)一样变成流行病。

世卫警告，不要试图预测新冠病毒将持续流传多久，并呼吁付出更大的努力抗疫。

世卫组织应急专家瑞恩 (Mike Ryan)在线上简报会上说:「重要的是把这一点摊在桌面上：这种病毒可能会成为人类社群的另一种流行性病毒，这种病毒可能永远不会消失。」

世卫组织总干事谭德塞补充说：「疫情发展就掌握在我们手中，这是每个人的事，我们都应该为阻止这种流行病做出贡献。」

防控疫情如「登月」

瑞恩说:「我认为我们必须要现实点，没有人能够预测这种疾病何时会消失......没有任何承诺，也没有日期。这种疾病可能会变成一个长期的问题，也可能不会。」

他强调，人类可以在某种程度上掌握这个疾病，即使找到了疫苗，也需要戮力防疫。他甚至用「登陆月球」来形容防控疫情的前景。

他指出，新冠疫苗研发不容易，一如麻疹等尚未被消灭的疾病，虽然有疫苗但还是得继续防控。他也提到疫苗开发完后，还有价格与接受度的问题等等。

瑞恩说，全球疫情风险仍然很高。世界各国政府正在纠结如何在控制病毒的同时重新开放经济。据路透社统计，该病毒已感染近430万人，并导致29.1万人死亡。

欧盟周三推动逐步重新开放封锁的边界，希望兼顾夏季旅游旺季和防疫。但公共卫生专家表示，为避免新的疫情爆发，需要极端谨慎。

新冠病毒成流行病

4月27日，中国医学科学院病原生物学研究所所长金奇就曾经在国务院记者吹风会上表示，新冠肺炎很可能成为与人类长期共存的流行性疾病。

北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强也分析称，从目前全球流行情况来看，今年夏天新冠大幅度病例减少的概率并不高，而到了秋冬季节，新冠肺炎在人员聚集的地方再次暴发的可能性不能排除。

邹宗翰/张慈 (路透社、德新社)