 世卫：接种中国疫苗的长者应打加强针 | 科技环境 | DW | 12.10.2021

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科技环境

世卫：接种中国疫苗的长者应打加强针

谁该打第3针？世界卫生组织建议，免疫功能低下族群与完整接种国药、科兴疫苗的60岁以上长者，应追加施打第3剂疫苗。

Israel Coronavirus Impfung

世界卫生组织对第三针提出了专家建议，但在此之前多个富有国家早已开始广泛进行施打。

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许多亚洲国家为了对抗新冠疫情关闭了边境。这意味着航班大幅减少，民航飞机制造商空客的订单也剧减。

（德国之声中文网）世界卫生组织（WHO）疫苗顾问小组周一（10月11日）建议，应替免疫功能低下的族群施打获世卫批准紧急使用的新冠疫苗追加剂，以加强保护力。而世卫也建议施打中国国药及科兴两款疫苗的60岁以上民众，要再接种第3剂。

世卫组织免疫专家战略谘询小组（SAGE）建议，中度和严重免疫功能低下的族群应该施打第3剂疫苗。世卫小组表示：「免疫功能低下者接种标准剂次后，对疫苗做出充分反应的机率较低，染疫后演变为重症的风险很高，因此建议他们施打追加剂。」

世卫免疫与疫苗部门主任欧布莱恩（Katherine O'Brien）说，对于免疫系统较弱的人来说，现在应该要把施打追加剂视为的一般新冠免疫流程的一部分，在打满两剂后等待1到3个月，再追加施打。

免疫专家战略谘询小组说，11月11日会再针对一般大众是否应施打第三针的议题进行讨论。

中国疫苗须追加第三针

此外，世卫也指出，完整接种中国科兴和国药集团新冠疫苗的60岁以上民众也应接种第3剂。资料显示，这两款疫苗在接种6个月后，抗体水准出现不同程度的下降。接种第3剂后，受试者抗体水准快速上升，7天后升到较高水准，14天后达到原来的10至30倍不等。

根据法新社的统计，国药集团的疫苗目前有69个国家使用，而科兴则有36个国家使用。

世卫并不建议替所有民众施打追加剂，但有部分国家已开始全面推广这项政策。世卫希望这些国家在今年年底前暂停为一般民众施打追加剂，让目前仍在等待疫苗的国家可优先替国人接种第1剂。

新冠疫苗在全球分配时贫富不均的现象是世卫的一大难题。世卫原本预计在今年9月底前，让所有国家都能为至少10%民众完整接种新冠疫苗，但目前仍有56个国家未达标。与此同时，近9成的高收入国家已经达标。

截至目前，世卫共批准了6款新冠疫苗的紧急使用授权，包括了包括辉瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）、莫德纳（Moderna）、阿斯特捷利康（AZ）、强生集团的杨森（Janssen）疫苗、中国国药疫苗和科兴疫苗。除了强生集团的疫苗外，其馀都是两剂量的疫苗。

此外，世卫组织也即将决定是否将印度的巴拉特生物科技公司（Bharat Biotech）的疫苗也列入紧急使用清单内。

（法新社）

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