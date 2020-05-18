世卫成员国达成一致 对疫情进行独立调查

（德国之声中文网）在成立以来首次通过网络召开的世界卫生大会(WHA)上，世界卫生组织成员国以协商方式通过了一项决议，呼吁各国共同应对危机。

欧盟提出的这项决议案呼吁对这场疫情的国际性应对进行"公正、独立和全面的评估"。迄今为止，新冠病毒已感染了全球480万人，致死31.8万人。

决定说，调查的内容应该包括"世卫组织的行动以及新冠病毒流行的时间表"。

美国政府在周一即大会开幕当天就对世卫组织提出批评，并抨击该组织与中国的关系。特朗普发出形容世卫组织是中国的"傀儡"，并称美国在考虑削减或取消对世卫的资助。

不过本周二，美国并没有像人们担心的那样退出决议。

随着争执的升级，欧盟在周二加强了对世卫组织的支持。欧盟外交事务发言人亨里克森（Virginie Battu-Henriksson）在布鲁塞尔接受记者采访时说："现在是团结的时候，而不是互相指责或破坏多边合作的时候。"

周二在世卫大会上通过的决议不具有法律约束力，也没有提到任何国家的名字。决议呼吁各国承诺确保"透明、公平和及时获得"有关新冠疫情的任何治疗方法或疫苗进展。

这份决议也提到了引发争议的新冠病毒起源问题。该病毒于去年底在中国首次出现。决议敦促世卫组织协助调查"该病毒的人畜共患源头和人际传播途径"。

张平/乐然（法新社）