世卫忧心新冠变异 不放弃阿斯利康疫苗

(德国之声中文网) 世界卫生组织周一(2月8日)表示，新冠病毒变种的出现让现有疫苗的有效性出现疑虑，称现有疫苗遇到南非变种病毒时有效性下降是「令人担忧的消息」。

世卫总干事谭德塞周一在记者会上说，南非在周日决定停止使用阿斯利康(AstraZeneca)疫苗的接种计划，是一个「提醒」，告诉大众应该用尽一切手段降低病毒传播。

他说，现在更清楚的是，药商应该需要微调现有疫苗，以处理现有基因变异。他也说，看来补剂势在必行，尤其现在变种新冠病毒已经在全球流传，很可能形成主要传染链。

世界卫生组织认为南非停止使用阿斯利康疫苗是一个提醒

但世界卫生组织并未因此摒弃阿斯利康疫苗，认为它仍是对抗新冠疫情的重要工具。世界卫生组织流行病防范创新联盟(CEPI) 组长首席执行官哈切特博士(Richard Hatchett) 表示，现在要放弃这个疫苗还太早。他在世卫固定每两周举行一次的记者会上说，现在关键的是用上一切可用的工具。

在世卫设置来对抗新冠病毒的COVAX疫苗接种计划当中，阿斯利康疫苗扮演重要角色。一旦经过世界卫生组织批准，上半年预计将有3.372亿剂阿斯利康疫苗将被运送到145个国家。世卫预计在下周进行批准。

然而，阿斯利康周一（2月8日）公布的一份英国牛津大学和南非金山大学（Witwatersrand）一份临时研究报告数据显示，该款疫苗对B.1.351这一变种的重症防护相当有效，对轻症的防护作用却不明显。对于依赖阿斯利康疫苗进行防疫的许多贫穷国家而言，这是个坏消息。

南非政府在周日宣布暂停接种阿斯利康疫苗，该国卫生部长称这是厘清问题前先暂缓。南非现在有150万剂阿斯利康疫苗，预计在四月到期。

马克龙: 应加速穷国接种

周一(2月8日)，法国总统马克龙与世界卫生组织总干事谭德塞进行视频通话。他抨击「疫苗民族主义」，并表示应加快贫困国家的疫苗接种。根据总统办公室的说法，马克龙寄望于ACT加速器(ACT Accelerator)－世界卫生组织发展、制造、公平分配新冠试剂的计划。

马克龙预计在周五与参与计划的组织谈话。近日这位法国总统遭遇国内压力，被批评疫苗接种计划推出缓慢。尽管如此，马克龙仍一再坚定支持他所选择的欧盟道路，并将疫苗问题视为首要任务。

张慈/杨威廉 (法新社、美联社、德新社)

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。