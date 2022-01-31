世卫忧各国过早放弃防疫 近期公布溯源报告

（德国之声中文网）世界卫生组织指出，在民众对防疫措施感到疲劳的情况下，许多国家放松了这些措施，理事长谭德塞强调，各国无论是宣布战胜新冠疫情或放弃相关防疫措施都为时过早。

世卫对在部分国家出现的一种说法感到忧心。这项说法认为，有鉴于奥密克戎（Omicron）的传播力高，所以不可能预防病毒传播；但又因为有疫苗的关係，重症人数较少，所以也不必要对病毒进行防堵。

谭德塞週二（2月1日）警告，人们不应低估奥密克戎，因为该病毒继续在变种，仍具危险性，他并称「在世界大多数地区，死亡人数的增加非常令人担忧」。

然而，在谭德塞发言的同一天（2月1日），丹麦成为欧盟首个解除疫情限制措施的国家，其他欧洲国家包括英国、法国、爱尔兰和荷兰也都逐渐鬆绑防疫措施，芬兰则将在这个月结束其新冠疫情的相关限制。

为时过早

世衞新冠疫情技术部主管范科霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，现在还不是立刻解除所有防疫措施的时候。他说，我们一直要求各国谨慎地采取防疫措施，并以缓慢的方式解除这些措施。

世卫组织应急专家迈克尔·瑞安（Michael Ryan）则指出，疫苗接种率较高的国家，在是否放松限制方面「有更多选择」，但同时强调，他们应该评估各种因素，如该国目前的高危险人群、群体免疫力以及医疗资源状况等因素。

谈到各国政府，他说：「每个国家都必须找到自己的位置，并且制定自己的道路...。你可以观察其他国家的做法，但请不要盲目跟随其他国家的做法。」

瑞安担忧「政治压力将使部分国家的人过早开放，而这将导致不必要的病毒传播、重病和死亡」。

将公布溯源报告

另外，范科霍夫表示，去年所成立的病毒溯源小组，预计将在未来几周内发布一份报告。她指出，该小组被称为「SAGO」着称，自11月底举行第一次会议以来，已经举行了大约六次会议。

世卫组织在2021年10月13日公布成立「新流行病源头调查专家小组」（SAGO），其成员包括柏林病毒学研究所所长德罗斯登 (Christian Drosten)、中国科学院北京基因组研究所的杨运桂、荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯医学中心病毒学主任库普曼斯 (Marion Koopmans)、丹麦北西兰医院临床研究中心主任费舍尔 (Thea Fisher)、越南生物学家洪阮 (Hung Nguyen)。

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疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 伦敦中国城 同往年一样，春节前伦敦的中国城张灯结彩，熙熙攘攘。英国在经历了冬季奥密克戎感染高潮之后，一段时间来新增确诊病例数下降，疫情趋缓。大部分限制措施取消，社会生活基本放开。



（美联社、路透社）

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