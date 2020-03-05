世卫小粉红？WHO被批中国特色浓 

（德国之声中文网）世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞多次在公开场合肯定中国处理新冠肺炎疫情的做法被指受到北京控制，言行"亲中"，受到到外界质疑。

在1月末宣布新冠状病毒爆发为"国际关注的突发公共卫生事件"的同时，谭德塞赞扬中国从源头上控制新冠肺炎疫情的措施"令人鼓舞"，并表示有关经验值得其他国家借鉴。谭德塞还曾强调，中国政府始终本着公开、透明、负责人的态度，及时向国内外发布疫情咨询，并与他国合作，中国领导高层对抗疫情的决心令人震撼。

此外他多次呼吁各国没有必要为了防范疫情，限制国际旅游和贸易。种种说法让WHO作为独立和可信赖组织的信誉开始受到质疑，有人讽刺说WHO其实是CHO（China Health Organization）。

二月中旬，世卫泰国代表苏威日在世卫会议中就呛声谭德塞，如果要实施旅游禁令和隔离的话，应该要隔离刚从中国回来的谭德塞，并取消这场会议。

中央社报道，在二月中旬应对疫情一场论坛落幕后的记者会上，有媒体曾问谭德塞是否受到中国施压而给予赞扬，他表示否认，回应说中国采取了很多措施以减缓病毒的传播速度，比如关闭武汉这么大的城市。据《自由时报》报道，谭德塞曾任职埃塞俄比亚卫生部长，中国对该国有巨额投资，这恐怕是谭言论亲中的原因。该媒体还指出，世卫组织亲中并非从谭德塞开始，长久以来，WHO担任要职的不少人都受到北京支持，比如谭德塞的前任是前香港卫生署长、现任中国人民政治协商会议全国委员会常务委员陈冯富珍。

世卫官网的"谜之操作"

疫情在全球各地蔓延后，世卫组织官方网站列出了有关防治新冠病毒的建议，其中包括"不应该做的事"，其中，中英语言版本不一致的谜之操作也引起网民吐槽。根据据著名公众人物、科普作家方舟子在推特上发布的截屏， WHO的中文版本删除了关于中医的内容。WHO最初的英文版本指出，一些措施不能有效预防新冠病毒，甚至可能有害，其中列举了吸烟、服用抗生素，以及寻求传统疗法。在中文版本，寻求传统疗法一项被删除了。被发现不同以后，WHO迅速更改内容，在英语版本也删除了"寻求传统疗法"这一选项。方舟子评价道："选一名政客当世界卫生组织总干事，必然会让他从专业组织变成政治组织，因为政客眼里只有利益，没有原则。"有网友留下评论说："拿人手短，吃人嘴软，谈得塞，谈到中国嘴当然就塞了！"，"出钱多讲话大声，不然怎办？"，还有人说谭德塞"又红又专，可以考虑入党了。"

德国默卡托研究中心（MERICS）网站上发布的一篇题目为《有中国特色的WHO?》"WHO has Chinese characteristics?"一文指出，有观察家分析，如果对中国加以批评，北京会采取防御模式，分享更少的信息，从而加剧疫情危机。但是在让中国"丢脸"的批评与夸大赞美之间找不到中间立场吗？文章认为，世卫组织不必对中国发出谴责，但可以避免过度赞扬和和做出虚假表述。

作者Thomas Geddes指出，中国和国际社会都从非典疫情学到了一些经验和教训，但也许更重要的是，中国已成为经济强国，也成为了一个用金钱外交的老手。在特朗普政府威胁削减全球卫生项目资金，并从许多联合国机构退出形成鲜明对比，中国一再表明坚定支持世界卫生组织以及联合国的决心。现今，北京也许还不是世卫组织最大的资助者，但是中国并非没有潜力，实际上，自2015年以来，中国对世界卫生组织预算资金的缴纳增长了50％以上。

文章认为，在北京与世卫组织之间的关系不断紧密的同时，双方之间的合作也在增长，北京已成为全球各地独立卫生项目的主要资助国，其中许多项目都有世卫组织的身影。就在去年，在中国的种种游说之下，WHO终于将有争议的中医纳入全球医学纲要。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 武汉新型冠狀病毒 2020年1月30日，世卫组织将新冠病毒疫情定义为国际关注的突发公共卫生事件。WHO总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，此举不是对中国投下不信任票，而是为了防止这种病毒传播到医疗体系较弱的国家。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 猪流感 据估计，始于墨西哥韦拉克鲁斯的甲型H1N1流感病毒（也被称为猪流感)导致逾28.4万人死亡。比最初估计的数字1.85万人左右高了15倍还多。不过，根据医学权威杂志《柳叶刀—传染病》表示，实际死亡人数可能高达57.9万人。病毒在全球扩散，美国、加拿大、芬兰、泰国、中国等都发现了感染病人。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 西非埃博拉 2013年至2016年期间，埃博拉病毒（也称伊波拉病毒，Ebola）的病毒在塞拉利昂、几内亚和利比里亚导致至少1.1万人死亡。《传染病学期刊》在2018年发表的一项研究估计，此次疫情给三国造成的损失高达530亿美元(约合480亿欧元)。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 小儿麻痹症 脊髓灰质炎，又称小儿麻痹症是一种病毒引起的传染性很强的疾病。2014年，巴基斯坦因为未能确保小儿麻痹疫苗的普及，导致小儿麻痹症疫情严重。为儿童注射疫苗的活动在各国开展了多年后，这种致瘫病毒死灰复燃。世界卫生组织将其列为“国际关注的突发公共卫生事件”。警告包含了巴基斯坦、叙利亚和喀麦隆，当时，全世界报告的417例病例中，巴基斯坦占了五分之一以上。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 寨卡病毒 2016年，世卫组织将寨卡病毒列为“国际关注的突发公共卫生事件”。第一个病例2015年在巴西被确诊，该病蔓延到60个国家。大约2300名新生儿感染这种病，患上“小头症”（microcepaly），出现发育畸形。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 刚果埃博拉 2019年7月，世卫组织第4次就刚果暴发埃博拉疫情会议后，将其列为“国际关注的突发公共卫生事件”。截至2020年1月14日，世卫组织已在刚果民主共和国确认了3406例埃博拉病例。世界卫生组织估计，埃博拉给刚果带来大约10亿美元的损失。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 “国际关注的突发公共卫生事件”的定义 根据世卫组织官方网站，满足这三个标准的疫情会被定义为“国际关注的突发公共卫生事件”：严重、突然、不寻常、意外；对公共卫生的影响很可能超出受影响国国界；可能需要立即采取国际行动。



但是，北京对世卫组织的干预不仅让该组织付出代价，也给全球带来影响。比如，WHO迟迟不宣布疫情以达到"国际关注的突发公共卫生事件"的级别，这种做法加速了病毒的传播。文章写道："在武汉被封锁之日，世界卫生组织决定不将疫情列为'国际关注的突发公共卫生事件'（PHEIC），其中的一个理由是，中国之外还没有发现人传人的病例。毫无疑问，中国担心这一声明会损害其经济，因此推动了这一决定。谭德塞在北京与习近平会面几天后，才宣布了PHEIC，当时，已有约万人被感染，并传播到至少18个国家"。

作者最后指出："世界需要一个世卫组织，不仅要值得信任，而且还要不受任何政治干预地独立应对流行病。"