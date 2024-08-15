世卫宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”

世界卫生组织总干事谭德塞8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。目前已有十多个非洲国家受到猴痘疫情影响，重灾区是在刚果民主共和国。欧盟表示将向非洲大陆的主要卫生机构捐赠至少17.5万剂疫苗。

（德国之声中文网）由于非洲大陆猴痘疫情肆虐，非洲联盟的卫生机构8月13日已宣布将猴痘列为非洲公共卫生紧急事件。

非洲疾病控制和预防中心的负责人让·卡塞亚（Jean Kaseya）在13日举办的线上媒体会议时说，"我怀着沉重的心情宣布猴痘疫情为非洲公共卫生紧急事件"。

8月14日，，世界卫生组织总干事谭德塞在《国际卫生条例》突发事件委员的会议后宣布目前的猴痘疫情已构成国际关注的突发公共卫生事件。

猴痘疫情持续在非洲蔓延

猴痘是一种由猴痘病毒引起的病毒性人畜共患病，该病的症状类似于天花，包括发热、头痛、肌肉疼痛、淋巴结肿大和皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。2022年，猴痘在非洲以外地区爆发，导致多个国家出现病例，引发了国际社会对其传播的担忧和防控措施的加强。世界卫生组织2022年7月宣布猴痘疫情构成"国际关注的突发公共卫生事件"，直到2023年5月才解除这一状态。

世卫组织数据显示，今年以来报告猴痘病例数超过1.56万例，已超过去年病例总数，其中死亡病例达537例。

猴痘病毒现有两个不同的变异株：变异株I和变异株II。

刚果民主共和国（DRC）的疫情就始于变异株I，它的新变种Ib更容易通过日常密切接触传播，特别是在儿童中传播。该变异株已扩散至其他非洲国家，包括邻国卢旺达、布隆迪和中非共和国。

欧盟将提供17.5万剂疫苗

非洲疾病控制和预防中心的负责人卡塞亚表示，非洲大陆需要超过1000万剂疫苗应对猴痘疫情，但目前只有约20万剂。他承诺非洲疾控中心将尽快采取行动增加疫苗供应，并呼吁国际社会为其调动至少200万剂疫苗。

欧盟委员会表示，将采购175,420剂猴痘疫苗并捐赠给非洲卫生机构。

丹麦生物技术公司巴伐利亚北欧（Bavarian Nordic）也承诺向非洲疾控中心捐赠4万剂猴痘疫苗。

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