 世卫官员：中国儿童呼吸道疾病激增程度低于疫情前 | 科技环境 | DW | 27.11.2023

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科技环境

世卫官员：中国儿童呼吸道疾病激增程度低于疫情前

中国儿童肺炎病例近来激增，世界卫生组织与中方举行紧急会议后认为，这与疫情封控措施下，其它病毒传播急剧减少，儿童缺乏相应的免疫力以及冬季的来临有关。世卫组织一名官员还表示，中方称目前这波发病的峰值低于疫情前。

China Atemwegserkrankungen bei Kindern

11月26日杭州第一人民医院输液区

（德国之声中文网）世界卫生组织（WHO）流行病预防部门负责人范克尔霍夫（Maria Van Kerkhove）上周五（11月24日）接受医疗专业媒体STAT采访。她表示，根据中方提供的信息，当前一波学龄儿童呼吸道疾病的峰值低于疫情前的2018-2019年。

范克尔霍夫介绍了上周四世卫组织与中国卫生官员紧急会议的详情。

她表示，中方提供了不同年龄的呼吸道疾病发病数据。自10月中旬以来，中国采取了新的病原体监测体系，对13种病原体--其中病毒10种、细菌3种--进行监测。

范克尔霍夫说，中方提供了流感、鼻病毒、腺病毒和支原体肺炎的诊断比例。她表示，中方称没有发现无法诊断的肺炎病例集中出现。

China | Atemwegserkrankungen in Chongqing

重庆一家儿童医院（11月23日）

疫情造成"免疫缺口"

世卫组织上周四（11月23日）发布声明，认为尽管获得的具体信息有限，但鉴于冬季的到来，中国呼吸道疾病增加的趋势是可预计的。

声明中称，中方提供的数据显示，自5月以来，因支原体肺炎接受门诊和住院治疗的儿童数量增加，鼻病毒、腺病毒和流感病例自10月以来增加。这其中一部分在今冬的出现时间早于过往，但鉴于疫情封控措施的取消，出现这一情况并不意外，在其他国家也已有过类似的现象

STAT的报道中写道，世卫组织所获得的数据显示，这可能是疫情所造成的所谓"免疫缺口"。由于此前其它病毒和细菌的传播急剧减少，许多孩子对于流感、鼻病毒等其他感冒病毒几乎没有免疫力。所以当这些病原体重新出现的时候，就导致大规模的爆发。

世卫组织的声明中写道，中方在会议中表示，没有发现任何非正常或新的病原体、或者非正常的临床表现，仅发现前述呼吸道疾病病例的总体增加，而相关的多种病原体均为已知的。此外，中方还表示，呼吸道疾病病例的增加，并未超出医院负荷。

范克尔霍夫在接受STAT采访时也认同，这是一个"免疫缺口"，再加上中国实施了新的监测方法。她说，这是多数国家一两年前所须应对的局面。

China Kinder-Krankenhaus in Peking

11月23日北京一家儿童医院

世卫官员：向中方询问了关键问题

范克尔霍夫表示，在与中方的会议上，世卫组织询问了一些关键问题，如：是否有病例是无法诊断的？中方表示没有，都是已知病原体。世卫组织询问是否发现任何新的变体或亚型？答案也是否定的。世卫组织询问这些病原体是否有非正常的临床表现，答案是否定的。中方还提供了医疗机构总体负荷情况的信息。尽管有很多门诊发热病人，但住院床位和重症监护病房（ICU）并未满负荷。

周日（11月26日），中国国家健康委举行新闻发布会，发言人米峰表示，近期急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。他表示，监测显示，以流感为主，此外还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。

中国半官方环球日报英文版周一（11月27日）引述北京佑安医院呼吸科主任医师李侗曾表示，目前的呼吸道疾病发病高峰可能再持续一两周，上学上班的儿童和年轻人是最受影响的群体。到新年假期之后可能出现第二波，届时老年人因为家庭团聚可能成为主要的发病群体。

德国病毒学家科库勒（Alexander Kerkules）上周五向《焦点》杂志表示，在中国这波儿童肺炎发病中，也可能有同时感染多种病毒的情况，出现不寻常和特别严重的病程。

（综合报道）

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