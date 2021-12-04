世卫：奥密克戎不会引起更严重症状

(德国之声中文网) 世界卫生组织的一名高级官员7日向法新社表示，新的变种病毒奥密克戎（Omicron）似乎不会比之前其他的变种病毒引起更严重的症状，而且奥密克戎也「极不可能」完全躲过疫苗保护。

世界卫生组织的紧急情况主任瑞安 (Michael Ryan) 表示：「初步数据并没有表明这个病毒会导致更严重的症状。事实上，如果有的话，病毒变种是朝着更轻的症状方向发展。不过现在仍在非常早期的阶段，所以我们必须非常谨慎地解释这一信号。」

同时，他说没有迹象表明奥密克戎可以完全避开现有新冠疫苗提供的保护。他说：「我们有高度有效的疫苗，在防止严重症状和住院方面，这些疫苗已证明对目前所有的变种病毒都有效。」

他说，这代表没有理由认为疫苗无法对奥密克戎有相同的表现，并指出南非的早期数据表明，疫苗至少在保护方面是有效的。瑞安承认，由于奥密克戎在新冠病毒表面的刺突蛋白上有30多个突变，现有疫苗在经检验后被证实对奥密克戎不那么有效。但他说，该病毒「非常不可能」完全躲过疫苗的防护。

BioNTech疫苗效力下降

在瑞安发表评论的同一天，南非的科学家宣布，他们的初步研究发现，BioNTech的新冠疫苗对奥密克戎只有部分的保护力。非洲健康研究所所长席格 (Alex Sigal) 在推特上说，相对于面对新冠病毒的初始毒株，BioNTech疫苗对奥密克戎的中和作用有「很大的下降」。

尽管如此，席格表示BionNTech的疫苗仍然对奥密克戎提供了一些程度的保护，而且若施打第三剂的加强针，对提高保护力也有帮助。瑞安则重申，在面对所有新冠变种病毒时，目前最有效的「武器」就是接种疫苗。

南非的早期数据也表明，奥密克戎可能比之前其他的变种病毒更具传播性。对此，瑞安表示这并不令人惊讶。他说：「当任何新的变种病毒出现时，它将倾向于更具传播性，因为它必须与之前的变种病毒对抗。」

相同的「游戏规则」

瑞安预测，人们可以预期奥密克戎会逐渐取代德尔塔变种病毒成为主导病毒株。他指出，目前为止，人们看到奥密克戎在南非的传播速度特别快，而德尔塔变种病毒的传播率在南非已经减弱，所以奥密克戎的传播可能只是利用了德尔塔变种病毒传播中的一个缺口。

此外，还有迹象表明，奥密克戎更倾向于感染那些已接种疫苗或已感染过新冠病毒的人。瑞安说：「有一些证据表明，奥密克戎再度感染之前已感染其他变种病毒病人的情况并不少见。」

但他也说， 国际社会特别感兴趣的不是看一个病人是否能再次被奥密克戎感染，而是看任何新的感染症状是否严重。他说，由于目前的新冠疫苗旨在预防重症，但不一定能防止简单的病毒感染，因此症状轻微或没有症状的再感染现象，就不那么令人担忧。

瑞安说，在任何情况下，尽管病毒会变异，但新的变种病毒仍然是新冠病毒，所以各国应该用同样的措施来对抗，包括疫苗施打丶戴口罩和保持社交距离。他说：「该病毒没有改变其性质。它可能在感染效率方面有所改变，但它并没有完全改变游戏规则。游戏规则仍然是一样的。」

(法新社丶路透社)

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