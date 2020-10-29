 世卫大会首日:中国抗议之下 邀台湾参与提案遭拒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.11.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

世卫大会首日:中国抗议之下 邀台湾参与提案遭拒

世界卫生大卫将在11月9日至14日以全线上方式进行。在周一的会议中马绍尔和洪都拉斯代表要求将「邀请台湾作为观察员参加世卫大会」的提案列入大会议程，但是在中国的抗议之下遭到大会主席驳回。

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktor WHO (picture-alliance/dpa/KEYSTONE/S. D. Nolfi)

谭德塞被外界质疑与北京关系密切，数次替中国疫情发声。在他的任内，美国表示因他处理疫情不利，决定退出世界卫生组织。

(德国之声中文网) 据台湾中央社报道，在11月9日举行的世界卫生大会线上会议中，马绍尔和洪都拉斯两国代表为台湾发声，要求将「邀请台湾作为观察员参加世卫大会」的提案列入大会议程。

这两国的代表强调，世卫负责的是全球健康，因此不应遗漏任何一个人。世卫不邀请台湾是将政治凌驾于健康之上。

中国及巴基斯坦则发言反对将台湾参与提案列入议程。中国并强调台湾必须在一个中国原则下参与国际组织。随后大会主席裁示，不把邀请台湾参与世卫提案列入大会议程。

台湾总统蔡英文此前也在脸书上发表贴文，向力挺台湾的“友台力量”表示感谢，其中包括美国、日本、欧洲、拉丁美洲和非洲的各国人士。她强调，如果WHO仍因为北京当局的干预，持续拒绝台湾的参与，那么不仅会丧失全球团结抗疫的机会，也丧失了WHO宣称的 #HealthForAll 理念。

据中国媒体援引中国常驻日内瓦代表团微信公众号9日消息，常驻日内瓦代表团发言人就第73届世界卫生大会续会拒绝涉台提案发表谈话，表示第73届世界卫生大会续会拒绝将所谓“邀请台湾以观察员身份参与世界卫生大会”的提案列入大会补充议程的决定，“符合联合国大会及世界卫生大会相关决议的要求，充分体现了一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，不容任何挑战”。

刘玉印还指责“台湾当局宣称所谓国际防疫缺口”，不过是“图谋参加世卫大会续会、拓展所谓国际空间的借口，其借疫情搞政治操弄的图谋昭然若揭”。他在声明中强调，世卫大会连续多年拒绝少数国家提交的涉台提案，“充分反映了国际社会坚持一个中国原则的普遍共识”。

邹宗翰/雨涵/杨威廉 (路透社等)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

世卫调查新冠源头先遣小组离华 未踏足武汉

中国起初对国际社会调查新冠起源的要求是强势拒绝，随后表态允许世卫组织专家组入境调查。而根据最新的消息，刚刚离开中国的一个世卫组织先遣调查小组，连武汉是什么样子都没看到。  

蓬佩奥炮轰谭德塞 世卫组织反驳

世界卫生组织驳斥有关谭德塞被中国政府“收买”的说法。据英国媒体报道，美国国务卿蓬佩奥曾对伦敦国会议员讲过此话。  

相关内容

Taipeh Kinder mit Atemschutzmasken Kindergarten

200天本土零感染 台湾抗疫有哪些经验 29.10.2020

在欧洲疫情加剧、多国收紧防疫措施的同时，台湾已维持了200天本土零感染纪录，尽管仍偶有境外输入病例报告。美联社报道称，在中国爆发疫情初期，与大陆相邻且往来密切的台湾采取有效措施控制岛内疫情扩散的经验堪称典范。

China Jahrestag Einmarsch der chinesischen Armee in Nordkorea vor 70 Jahren

朝鲜战争70周年：习近平频放狠话 剑指美台？ 24.10.2020

中美关系紧张加剧之际，中国高调纪念“抗美援朝70周年“，领导人习近平在纪念大会上的讲话中作出强硬表态，引发关注和猜想。

Kombobild Trump und Tsai Ing-wen

台湾人为何支持特朗普？华府对台政策是关键 27.10.2020

近期几个搜集台湾民众美国大选看法的民意调查显示，较多台湾人支持特朗普赢得美国大选。政治学者分析，过去几年美国政府的对台政策是导致这个民调结果的关键因素。

广告

媒体看中国

Deutschland Rückkehr der Fregatte «Hamburg» (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

德语媒体:德国如何借印太政策“敲打”中国？

德国《法兰克福汇报》关注德国国防部如何在印太地区执行和捍卫今年9月柏林政府新推出的印太政策指导方针。毫无疑问，德国的“印太政策指导方针”就是针对中国的地区行为而制定的。瑞士《新苏黎世报》关注澳中贸易冲突给谁造成的损失更大。  