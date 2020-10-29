世卫大会首日:中国抗议之下 邀台湾参与提案遭拒

(德国之声中文网) 据台湾中央社报道，在11月9日举行的世界卫生大会线上会议中，马绍尔和洪都拉斯两国代表为台湾发声，要求将「邀请台湾作为观察员参加世卫大会」的提案列入大会议程。

这两国的代表强调，世卫负责的是全球健康，因此不应遗漏任何一个人。世卫不邀请台湾是将政治凌驾于健康之上。

中国及巴基斯坦则发言反对将台湾参与提案列入议程。中国并强调台湾必须在一个中国原则下参与国际组织。随后大会主席裁示，不把邀请台湾参与世卫提案列入大会议程。

台湾总统蔡英文此前也在脸书上发表贴文，向力挺台湾的“友台力量”表示感谢，其中包括美国、日本、欧洲、拉丁美洲和非洲的各国人士。她强调，如果WHO仍因为北京当局的干预，持续拒绝台湾的参与，那么不仅会丧失全球团结抗疫的机会，也丧失了WHO宣称的 #HealthForAll 理念。

据中国媒体援引中国常驻日内瓦代表团微信公众号9日消息，常驻日内瓦代表团发言人就第73届世界卫生大会续会拒绝涉台提案发表谈话，表示第73届世界卫生大会续会拒绝将所谓“邀请台湾以观察员身份参与世界卫生大会”的提案列入大会补充议程的决定，“符合联合国大会及世界卫生大会相关决议的要求，充分体现了一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，不容任何挑战”。

刘玉印还指责“台湾当局宣称所谓国际防疫缺口”，不过是“图谋参加世卫大会续会、拓展所谓国际空间的借口，其借疫情搞政治操弄的图谋昭然若揭”。他在声明中强调，世卫大会连续多年拒绝少数国家提交的涉台提案，“充分反映了国际社会坚持一个中国原则的普遍共识”。

邹宗翰/雨涵/杨威廉 (路透社等)

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