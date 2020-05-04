世卫:坚持一个中国 台湾:中国无法代表我

（德国之声中文网）世界卫生大会将于5月18日以线上虚拟会议形式召开。台湾外交部发言人欧江安周二在记者会上表示，目前尚未收到世界卫生大会的邀请函，将持续努力争取参加会议。她重申："台湾和中华人民共和国互不隶属，这是事实，也是现状；中华人民共和国从未统治过台湾，只有民选的台湾政府才能在国际社会代表台湾人民。"

中国将台湾视为一省，多年来反对让台湾参与世界卫生组织。台湾政府对此表达强烈不满，认为中国此举在全球对抗新冠疫情的努力中制造了一个危险漏洞。

台湾迄今锲而不舍地争取以观察员身份参加本月中旬的世界卫生大会。但台湾政府及外界圈消息人士认为，中国将继续阻挡台湾参与。

世界卫生组织法律顾问所罗门（Steven Solomon）周一表示，世卫在1971年就决定"中国是唯一合法代表"，并且会维持这个决定。他指出，台湾是否能参加世界卫生大会不是秘书长可以决定的，而是属于194个世卫成员国的决定。

台湾外交部发言人欧江安则重申，联合国大会第2758号决议，以及世界卫生大会第25.1号决议仅处理"中国代表权问题"，并未触及台湾。"此二决议并未赋予中华人民共和国在联合国及其专门机构代表台湾人民的权利。"

欧江安呼吁世卫摆脱中国政府的控制，让台湾全面参与对抗新冠疫情。她呼吁，不要让中国的不当干预成为全球团结抗疫的的阻碍。

世界卫生大会将于5月18日线上举行

世界卫生大会已表示有两个会员国提案，将在5月18日的大会上针对台湾参与世界卫生组织相关会议进行辩论。欧江安则在记者会上证实，提案的是台湾的两个邦交国，预计陆续还会有其他友邦加入提案。

在2009年至2016年两岸关系回暖期间，台湾曾经以观察员身份出席世界卫生大会。但中国自台湾总统蔡英文上任后阻挡台湾继续参加相关会议。

美国强力支持台湾以观察员身份参与世界卫生大会，这也加深了美中之间的嫌隙。此前美中关系已经因为特朗普政府批评中国及世卫对疫情的应对而蒙上阴影。

中国方面则表示，北京已经能充分代表台湾，而台湾只能在"一个中国"政策的前提下参与世卫。但蔡英文政府不会接受台湾是"中国的一部分"这个说法。

台湾在此次新冠疫情期间因及早作出应对并实施严格防疫措施，迄今新冠确诊人数远低于邻国。

世卫反驳收到台湾警告信

此外，世界卫生组织再次否认曾收到台湾有关新型病毒的警告信。有记者在周一的记者会上对所罗门提问，为何忽视台湾疾管局12月31日有关新冠病毒可能人传人的警告。所罗门回应称，世卫确实收到了台湾的电邮，但内容并非警告，而是寻问世卫是否有关于在武汉爆发的非典型肺炎的进一步信息。

而台湾卫福部长陈时中日前已经针对此事回应，台湾有在邮件中提及"非典型肺炎"以及"病患已进行隔离治疗"。他批评世卫是"外行人说内行话"，认为专业人员在看到隔离治疗一词时，应该明白何种情况需要隔离治疗，进而判断病例有人传人的可能性。他也指出，台湾当时尚未有确诊病例，若明确指出已经出现人传人，才是真正的误导讯息。