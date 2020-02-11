世卫命名新冠病毒 钻石公主疫情持续恶化

(德国之声中文网) 世界卫生组织秘书长谭德赛 (Tedros Adhanom Ghebreayesus) 周二 (2月11日) 在世卫在瑞士召开的全球专家会议上表示，国际社会应该觉醒并把新冠病毒视为「头号公敌」。 他也说，新冠病毒的疫苗预计18月后研发完成。

谭德赛说，新冠病毒疫情发展至今，已有无中国旅遊史的人开始染上病毒，这点值得国际社会持续关注。 此外，他也在这次的专家会议上，正式将起源于武汉的新冠病毒命名为「COVID-19」。

谭德赛在会议上说：「老实说，这个病毒能引发的全球政治经济文化动荡，可能胜过恐怖主义。 它是我们想象中最难缠的敌人。 」

中国确诊数字持续上升

与此同时，中国的新冠病毒的确诊人数与死亡人数仍持续上升。 疫情最严重的湖北省周三清晨公布了最新的确诊数字，除了增加了1638起确诊案例外，也新增了94起死亡案例。 截至目前为止，中国国内的确诊数字已累计了44384，死亡人数也来到1112。

然而，《香港苹果日报》报导，近期部分中国省份的确诊病例开始减少，而根据这些省份的解释，他们是依照中国国家卫健委的《新型冠状病毒肺炎方案》第四版，将有症状的确诊案例与「无症状感染者」分开统计。

但是在中国国家卫健委每日公布的确诊数字中，却没有出现「无症状感染者」的统计数字，虽然在该委员会公布的《新型冠状病毒肺炎方案》中，中国国家卫健委有明确指示「无症状感染者」案例要分开向上呈报，也要确实对这些感染者进行隔离。

钻石公主号疫情持续恶化

与此同时，滞留日本横滨港外超过一周的钻石公主号邮轮周三传出疫情持续恶化的消息。 根据日本产经新闻报导，日本厚生劳动省表示，目前船上再传39个新的新冠病毒确诊案例，将该邮轮上的确诊案例增加至174人。 其中，有一名检疫人员也确定感染了新冠病毒。

日本厚生劳动省周二宣布，将让部分钻石公主号上的乘客下船，将他们转移至日本国内的一些医院。 原本日本厚生劳动省考虑对船上3700名乘客进行新冠病毒检测，但由于日本的检查能力有极限，所以决定让老年人或健康风险高的人下船。

另一方面，将近200名从武汉搭乘包机返回美国的美国人周二结束长达14天的隔离。 美国官方也呼吁其他美国人不要排斥这些美国人，或是在隔离期间协助他们的工作人员。路透社报导，虽然这195人的新冠病毒检测结果都是阴性，但是隔离地点附近的居民仍害怕这些人或是检疫人员会将病毒扩散至当地。

杨威廉/罗法(综合报导)