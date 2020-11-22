世卫告诫欧洲：警惕第三波 多学亚洲

（德国之声中文网）世卫组织新冠病毒特使纳巴罗（David Nabarro）在接受瑞士《索洛图恩报》（Solothurner Zeitung）采访时表示，在疫苗引入前，欧洲可能会在明年初迎来第三波新冠疫情。他说，在控制住第一波疫情后，欧洲没有在夏季几个月里建起必要的基础设施。现在他们有了第二波。如果他们不能建立必要的基础设施，明年还会迎来第三波。

纳巴罗还表示，欧洲必须多向亚洲国家学习。“必须迅速、有力、坚决地对新冠做出反应。尤其是在一开始，也就是病毒在社区内传播还比较慢的时候。如果半心半意地做出反应，问题很快就会变得很严重。”

欧亚疫情差别明显

比如德国人口8400万，本周日新增确诊约1.4万例。日本人口1.2亿，本周六新增确诊2596例。韩国人口5100万，本周六新增确诊仅386例。从疫情爆发以来，韩国累计有新冠确诊3万700例，而据罗伯特科赫研究所的统计，德国迄今累计确诊已高达918269例。

纳巴罗还补充说，只有为数不多的决策者意识到病毒的指数级传播态势，一周可以增加8倍，两周可以增加40倍，三周可以增加300倍，4周可以增加1000倍，以此类推。他还指出，亚洲现在的感染人数较低，是因为人们很重视自己的行为，保持距离、戴口罩，生病立即隔离，勤洗手、清洁物体表面，保护易受伤害的群体。同时，亚洲也没有过早放松限制措施。“必须等到病例很低，并保持低位才行”，他说，“欧洲的反应是不充分的。”

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