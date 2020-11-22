 世卫告诫欧洲：警惕第三波 多学亚洲 | 科技环境 | DW | 22.11.2020

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科技环境

世卫告诫欧洲：警惕第三波 多学亚洲

世卫组织新冠病毒特使纳巴罗批评欧洲各国没有利用今夏疫情缓和的时机加强必要的基础设施准备。他警告说，若措施不力，欧洲明年初可能迎来第三波。

David Nabarro

世卫组织新冠病毒特使纳巴罗（David Nabarro）警告疫苗引入前，欧洲还可能出现第三波

（德国之声中文网）世卫组织新冠病毒特使纳巴罗（David Nabarro）在接受瑞士《索洛图恩报》（Solothurner Zeitung）采访时表示，在疫苗引入前，欧洲可能会在明年初迎来第三波新冠疫情。他说，在控制住第一波疫情后，欧洲没有在夏季几个月里建起必要的基础设施。现在他们有了第二波。如果他们不能建立必要的基础设施，明年还会迎来第三波。

纳巴罗还表示，欧洲必须多向亚洲国家学习。“必须迅速、有力、坚决地对新冠做出反应。尤其是在一开始，也就是病毒在社区内传播还比较慢的时候。如果半心半意地做出反应，问题很快就会变得很严重。”

欧亚疫情差别明显

比如德国人口8400万，本周日新增确诊约1.4万例。日本人口1.2亿，本周六新增确诊2596例。韩国人口5100万，本周六新增确诊仅386例。从疫情爆发以来，韩国累计有新冠确诊3万700例，而据罗伯特科赫研究所的统计，德国迄今累计确诊已高达918269例。

Südkorea Daejeon | Coronavirus | Schulöffnungen

韩国大田广域市（Daejeon)的学校为学生采取防护措施

纳巴罗还补充说，只有为数不多的决策者意识到病毒的指数级传播态势，一周可以增加8倍，两周可以增加40倍，三周可以增加300倍，4周可以增加1000倍，以此类推。他还指出，亚洲现在的感染人数较低，是因为人们很重视自己的行为，保持距离、戴口罩，生病立即隔离，勤洗手、清洁物体表面，保护易受伤害的群体。同时，亚洲也没有过早放松限制措施。“必须等到病例很低，并保持低位才行”，他说，“欧洲的反应是不充分的。”

 

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