世卫吁中国分享原始数据 北京：反对政治溯源

（德国之声中文网）中国外交部副部长马朝旭在周五（8月13日）就新冠病毒全球溯源问题阐述了中方立场。在外交部举行的新冠病毒溯源问题外国驻华使节吹风会上，马朝旭表示，新冠病毒溯源是科学问题，“应该也只能由科学家研究找到病毒源头和向人类的传播途径，从而更好地防范未来的风险，保护全人类的生命健康。任何国家都无权为一己政治私利而漠视生命，将科学问题政治化，对别人进行抹黑攻击”。

支持科学溯源 不能“另起炉灶”

这位中国副外长强调，中国-世卫组织联合研究报告得出了国际社会和科学界公认的结论和建议，该报告“必须得到包括世卫组织秘书处在内的各方的尊重和实施。今后的全球溯源工作应该也只能在这个报告的基础上进一步开展，而不是另起炉灶”。

马朝旭称，中方始终支持并将继续参加科学溯源，正在并且将继续落实中国-世卫组织联合研究报告的相关工作建议。“我想明确指出，我们反对的是政治溯源，反对的是违背世卫大会决议的溯源，反对的是抛弃中国-世卫组织联合研究报告的溯源”。

世卫再推溯源调查

周四（8月12日），世卫组织敦促中国分享与最早的新冠病例相关的原始数据，以恢复对新冠病毒起源的调查，并发布信息以解决有争议的实验室外泄理论。

世界卫生组织强调，揭露这个过去一个世纪以来最严重的大流行病的起源是「极其重要的」，自2019年12月新冠病毒出现在武汉以来，该病毒已造成至少430万人死亡，并打击了全球经济。

中国7月曾表示，不接受世卫组织的第二阶段溯源计划，指计划透露出对常识的不尊重和「对科学的傲慢态度」。

面对北京的反击，世卫呼吁中国政府提供「所需的所有数据和访问，以便尽快开始下一阶段研究」。在一份关于推进第二阶段病毒起源调查的声明中，世卫组织坚持认为搜索不是 为了「归咎于人的工作」或为了满足政治上的需求。

世卫组织表示：「下一个阶段的研究将包括进一步检查来自最早病例的原始数据和来自2019年潜在早期病例的血清。获取数据对于发展我们对科学的理解至关重要。」

世卫组织说，它正在与几个通报於2019年储存的生物标本中检测到新冠病毒的国家合作。该组织举例表示，在意大利，它已经促进了国际实验室的独立评估，其中包括对疫情爆发前的血液样本进行盲目的重新测试。

世卫组织说：「分享原始数据并允许在意大利以外的实验室，对样本进行重新测试，体现了最佳的科学团结，这与我们鼓励包括中国在内的所有国家支持的做法没有区别，这能让我们迅速和有效地推进对病毒起源的研究。」

中国就实验室外泄假设致函世卫

在阅读了第一阶段的报告后，世卫秘书长谭德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 认为，专家小组今年初对武汉病毒研究所实验室的调查还不够深入。长期以来，新冠病毒从实验室外泄的假设被称为右翼阴谋论，并遭到中国政府的强烈反对，但支持这一假设的态势却越来越猛。

美国前总统特朗普在任时常常强调这个假设，而美国现任总统拜登上任後，也要求该国情报单位对包含实验室外泄假设在内的几个理论进行为期三个月的调查。

世卫组织表示：「中国和其他成员国已经就进一步研究新冠病毒是否从实验室外泄的假设致函世卫组织。他们认为病毒起源的相关研究被政治化了，甚至称世卫组织是由于受到政治压力才采取相关行动。为了更了解「实验室外泄」的假设，世卫必须获得所有数据，考虑科学的最佳做法，并研究世卫组织已经建立的机制。」

此外，世卫组织还补充说，分析和改进实验室安全和协议，对全球的集体生物安全和安保非常重要。

今年初率领国际考察团前往武汉进行调查的丹麦科学家恩巴雷克 (Peter Ben Embarek) 在丹麦公共电视台TV2制作的一个记录片中表示，一名实验室员工在野外取样时被感染，属于病毒如何从蝙蝠传给人类的可能假设之一。

丹麦科学家要求对武汉实验室进行更仔细审查

世卫新冠溯源小组负责人、丹麦科学家恩巴雷克(Peter Ben Embarek)称，调查人员应该寻求有关武汉市疾控中心一个实验室的更多信息，对该实验室进行更仔细的审查。该实验室位于发生第一起已知聚集性感染事件的市场附近。

恩巴雷克曾于今年年初率领国际专家组前往武汉进行调查。该小组在今年2月的发布会上表示，实验室泄漏事件的可能性很小，不值得进一步研究，判断疫情起源于实验室泄露事故是“极不可能”的。

如今，恩巴雷克公开质疑年初的这一结论，并透露小组年初调查结束前的48小时，国际和中国科学家仍无法就报告中提及实验室外泄理论的内容达成共识。据《华尔街日报》报道，恩巴雷克称，“极不可能”的这一措辞是在与中国同行进行了48小时的紧张谈判后达成的。他说，他会更倾向于将实验室发生事故的可能性仅仅描述为“不太可能”。

这位丹麦科学家也在丹麦公共电视台TV2制作的一个记录片中说，一名实验室员工在野外取样时被感染，属于病毒如何从蝙蝠传给人类的可能假设之一。

恩巴雷克表示，世卫专家小组在与中国科学家进行交流后，才获得访问对蝙蝠进行研究的两个实验室的许可。他在纪录片中表示，在访问两个实验室时，世卫专家应该有权做讲解，并且能够发言和提出他们想问的问题，但他们却没有机会查阅任何文件。

他还说，被怀疑是带有新冠病毒的那类蝙蝠没有一只是在武汉周围的野外生活。他说，唯一有可能接近这类的蝙蝠的人是武汉病毒研究所的雇员。

(法新社、美联社等)

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