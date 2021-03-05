世卫反对疫苗护照 专家预计疫情明年初结束

（德国之声中文网）世界卫生组织(WHO)对欧盟委员会的 "数字绿色疫苗护照 "计划表示强烈反对。该组织欧洲区办事处主任汉斯·克鲁格（Hans Kluge）周五（3月5日）接受德国《世界报》（Die Welt）采访时表示，目前尚不确定，接种新冠疫苗后的免疫力能维持多久，是否能阻止将病毒传染给其他人。因此，世卫组织反对计划中的疫苗护照。这位比利时医学专家强调：“我们理解各国政府面临的政治现实”，计划在今年夏季推出的这项计划“大概是不可避免的”，“但世卫组织并不建议这么做”。

欧盟委员会将于3月17日提出 “数字绿色护照”的立法草案，该护照将记录和新冠有关的疫苗接种情况、染病史和检测结果等信息，旨在提供一个安全的方式来解除限制措施和恢复旅游。欧盟领导人此前已就推进数字疫苗护照的计划达成一致。预计该计划所需的技术支持将在三个月内到位。

中国的态度和问题

而在中国，尤其在刚刚召开的“两会”上，“疫苗护照议题也受到关注。官媒中央广播电视台的“国家在线报道，全国政协委员、中国疾控中心主任高福表示，中国也在研究 “疫苗护照”的相关问题，相信很快就会有答案。

中国全国政协委员朱征夫在会前向《环球时报》表示，他将提议用“新冠检测+疫苗护照”来取代入境旅客的14天强制隔离期，以及在国内推行接种疫苗的电子证明书（即国内的“疫苗护照”），凭该证明书在国内旅行可免核酸检测。他还建议，国际上应开展双边或多边谈判来推动各国“疫苗护照”的互认和快速准确识别，以推动国际旅游和国际经贸活动逐步恢复。

而就国际“疫苗护照”，中国民航网提出一大问题：如果各国在全球范围内采用COVID-19疫苗接种协议，并只允许持有特定疫苗的“COVID护照 “的人越过边境，而俄罗斯和中国等国家的居民如果接种了“非特定”的疫苗，则可能会被拒绝入境。

中国和俄罗斯的疫苗尚未得到全球认可

质疑和担心

已实施大规模接种的以色列率先推出了“疫苗护照”制度。韩国、泰国和新加坡等国也在对是否实施“疫苗护照”进行讨论。最初排除了推出数字护照可能性的英国近日也表示正在研究数字护照的利弊。

有关“疫苗护照”的优势显而易见，但其带来的问题也不容忽视。《纽约时报》分析认为：“将世界以接种了疫苗和未接种疫苗来划分，提出了让人望而却步的政治和伦理问题。得到绝大多数疫苗的都是富裕国家，以及这些国家中享有特权的族群。给予接种了疫苗的人更多的特权，同时加强对未接种者的限制，可能会扩大本已大到危险程度的社会差距。”该报继续写道：“许多群体对疫苗的怀疑程度已经很高，如果接种疫苗被视为是政府强制的话，有迹象表明怀疑会有增无减。疫苗护照的计划还可能加剧与新冠病毒疾病有关的民族主义：在各国之间引发将本国公民利益置于全球利益之上的争吵。”

疫情十个月后结束 ？

在接受《世界报》的采访中，世卫组织欧洲区办事处主任克鲁格还预计，新冠大流行将在约十个月后结束。他预测，2021年仍将是一个新冠年。在他看来，2020年是 “未知领域”。“疫情发生一年后，我们掌握了更多信息，因此我预计到2022年初，这场大流行就会结束”，“这并不意味着病毒届时将会消失，“但希望到时候，我们不再需要进行破坏性干预。”

克鲁格认为，重要的是不要忘记这段经历，他举例说：“们从埃博拉病毒中看到，恐慌周期之后是遗忘周期。我们应该要永远记住这场疫情。”他同时提醒，要足够重视变异新冠病毒，因为部分变异病毒传播非常迅速，而且容易引发重症。“如果现在的疫苗接种进程缓慢，那么我们将失去主动权。病毒就又会占上风”，克鲁格强调，现在还不是欧洲人可以放松的时候。

世卫组织紧急项目执行主任迈克尔·瑞安（Michael J Ryan）在3月1日的记者会上则表示，现在讨论疫情结束的时间还为时过早，世卫组织当前的工作焦点是尽可能遏制新冠病毒传播。

欧洲感染率再次增加

世卫组织欧洲办事处于本周四宣布，欧洲的新增感染病例上升9%。此前新增病例连续六周减少。首次出现在英国的病毒变种B.1.1.7，目前已出现在欧洲53个国家中的43个国家。

克鲁格还呼吁欧洲和全球团结起来，共同开展疫苗接种活动。这位52岁的医学专家指出：“我们必须要有耐心。这是人类历史上最大的免疫计划。”他补充道，通常情况下，研制一种疫苗需要十年时间。“（欧盟）联合采购疫苗是一个成功的故事”，克鲁格接着表示：“如果各国单独行动的话，大国可能会满载而归，而小国则会空手而去。”然而，在大家都安全之前，“没有人是安全的”。

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