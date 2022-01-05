世卫：半数欧洲人未来两月内或将感染奥密克戎

（德国之声中文网）传播力超强的新冠病毒奥密克戎（omicron）变种正席卷欧洲。2022年第一周，欧洲各地通报的新冠肺炎新增感染数超过700万人，在两周的时间里增加了一倍多。

世界卫生组织欧洲区域办公室主任克鲁格（Hans Kluge）周二表示，华盛顿大学健康数据与评估研究所（IHME）预测，依照当前的速度，欧洲地区50%人口将在未来6至8周内感染奥密克戎变种病毒。

克鲁格称，欧洲和中亚53个国家中，有50个国家都检测到奥密克戎的感染病例。目前掌握的数据显示，奥密克戎对上呼吸道的影响比对肺部大，所以病症比先前的变种较轻。

但世界卫生组织认为尚不能掉以轻心，还需要更多研究佐证这一结果。

克鲁格强调，目前通过批准的疫苗依旧能防止重症和死亡，包括针对奥密克戎。

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本周一，西班牙总理桑切斯表示，或许是时候改变新冠病毒演变的追踪方式，将其作为流感对待，因为其致命性已经下降。

这意味着将新冠病毒作为地方性疾病而非大流行病对待，不再记录每一个案例，不对所有出现症状的人进行测试。

但世卫欧洲地区办公室的高级应急官员斯莫伍德（Catherine Smallwood）认为，定义为流行病的前提是稳定而且可预测的传播，此时这么做还为时过早。"我们仍有大量的不确定性，而且这种病毒的演变速度相当快，带来了新的挑战。我们还没有达到可以称其为地方性流行病的时间点。"

"在适当的时候它可能会演变为流行病，但将时机锁定在2022年，在现阶段还有点困难。"

美国单日新增感染破135万

1月3日时，美国录得的新增感染人数为103万人，首次写下单日增加百万的记录。本周美国的新增感染率再次突破百万大关。本周一（1月10日），美国卫生当局通报的新增感人数为135万人，创下全球疫情爆发以来的最高纪录。

由于美国许多联邦州周末时不通报感染数，周一加总后的感染数字屡创新高。在高传染性的奥密克戎迅速传播之下，美国的7日平均感染数在两周内增加了两倍，平均每日70万例。

据路透社统计，美国的新冠住院人数也达到了历史新高，三周内翻了一番，136604余人入院，超过1月初的132051人。

目前美国新冠平均死亡人数为每日1700人，相比之前的1400人有所增加，但仍处在今年冬季稍早时候的水平间。

虽然奥密克戎感染者的症状较轻微，但美国卫生官员仍警告，感染数字的增加将会导致医疗系统不堪重负。一些医院已经因为病患暴增及人员短缺暂停了选择性手术。

美国制药公司辉瑞的首席执行官周一表示，可能需要重新设计针对奥密克戎变种的新冠疫苗，其公司可能会在三月前推出新疫苗。

（路透社）

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