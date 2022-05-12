世卫再质疑中国“清零” 呼吁朝鲜接受疫苗援助

世卫组织总干事谭德赛再次表示，由于奥密克戎病毒变种的高传染性，中国控制新冠疫情的极端措施难以持久。但他表示，采取何种防疫政策是每个国家自己的选择。
（德国之声中文网）谭德赛（Tedros Adhanom Ghebreyesus）5月17日在一次媒体吹风会上称，中国的"清零"策略无法持久下去。
这位世卫组织总干事说："我们对病毒有了更好的认识，也有了更好的工具，包括疫苗，因此应对病毒的方式应该与大流行之初有所不同"。他说，新冠病毒与2019年底被发现之时相比，有了显著的变化。当时中国以严格封锁的方式基本阻断了其传播。
谭德赛透露，世卫组织已多次向中国官员提供了防控疫情的有关建议，但是"对政策的选择是每个国家自己的决定"。
一周前，这位世卫组织负责人针对中国的"清零"政策首次表态，引起北京不满。谭德赛5月10日表示，中国需要考虑转变策略，因为"清零"策略是"不可持续的"。
中国外交部发言人赵立坚在5月11日的例行记者会上对此做出回应称， "中国是世界上疫情防控最成功的国家之一，这是国际社会有目共睹的事实"，并表示，中国希望有关人士"不要发表不负责任的言论"。
谭德赛的言论在中国社交媒体引起了舆论发酵，联合国官方微博此后删除了相关内容。
在中国此轮疫情的重灾区上海，当局在防疫中严苛和混乱不合理的措施在民众中引发怨愤。大部分居民被迫足不出户已长达数周，食品紧缺、就医困难。
世卫组织紧急事务主任瑞安（Michael Ryan）周二表示，世卫认识到中国近期面对应对奥密克戎疫情的艰难局面，并赞扬当局将死亡人数控制在非常低的水平。
"我们理解为什么中国一开始的反应是努力把感染减少到尽可能低的水平。但这一策略无法持久，应对策略的其它因素应该得到更多重视。"瑞安指出，应继续推进接种疫苗，并强调对任何国家来说，"仅靠强力压制的策略都不是走出疫情的可持续之路"。
谭德赛还表示，世卫组织在积极说服朝鲜和厄立特里亚开始在国内接种新冠疫苗。它们是目前全球尚未大规模施打疫苗的最后两个国家。
世卫组织对朝鲜疫情进一步扩散的风险深表忧虑。谭德赛说，该国居民都未接种疫苗，患有潜在疾病的人数也令人担忧，他们面临重症的风险。
他还表示，世卫组织已要求朝鲜分享有关疫情的更多数据，但尚未得到回应。朝鲜上周首次公布该国发现新冠病例，官方称目前已有170万人出现发烧症状。该国不具备足够的检测能力，无法确珍大量新冠感染。但外界专家认为，大多数人的发烧症状正是由新冠病毒引起的。
谭德赛表示，世卫组织已提出向朝鲜和厄立特里亚提供疫苗、药物、检测试剂及技术支援，但两国领导人都未做出回应。瑞安表示，在朝鲜和厄立特里亚这样的国家，新冠病毒一旦在未被发现的情况下发生传播，可能会加速新变种的出现。然而除非有关国家接受帮助,否则世卫组织也无能为力。
（美联社）
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中國堅持「動態清零」，但疫情仍在肆虐。世衛組織總幹事罕見表態稱，中國的「清零」政策無法持續，應改變作法。與此同時，中國及美國科學家的一项研究指出，在沒有保障措施的情況下放棄清零，恐危及百萬人性命。中国外交部也回应称，希望有关人士「不要发表不负责任的言论」。